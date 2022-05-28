"تحليل منتجات الشركة والتخطيط الاستراتيجي للسوق"

التخطيط الاستراتيجي للسوق أمر مهم يُمَكّن الشركة من تحديد وضعها والتعرّف على الفرص المتاحة والمشاكل التي يمكن أن تتعرض لها، كما أنه يساعد الشركة في توقع ما سيحدث في المستقبل كي تستعد وتتخذ قرارات سديدة، وتضع أهدافاً تسويقية أكثر واقعية، وعلى سبيل المثال فإنه بتخطيط استراتيجي ناجح للسوق استطاعت شركة مثل "تويوتا" دخول السوق الأمريكي الصعب بمنتج لم يحقق نجاحاً كبيراً في بلده الأم.
تحليل منتجات الشركة والتخطيط الاستراتيجي للسوقAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الإدارة والتسويق
What you will learn
تبيان أهمية تنويع استراتيجيات التسويق
تعلّم كيفية تحقيق أكبر ربح ممكن من منتَج راكد قبل القيام بتصفيته
تحليل دراسة مدى جاذبية السوق والوضع التنافسي فيه
توصيف كيفية دراسة الشريحة السوقية التي يستهدفها المنتج والتعرف على كيفية تسويق الشركات لكل منتج من منتجاتها
Skills you will gain
- مهارات الإدارة
- مهارات التخطيط الاستراتيجي
خبرة في مجال الإدارة والتسويق
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
"تحليل منتجات الشركة والتخطيط الاستراتيجي للسوق"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على كيفية تسويق الشركات لكل منتج من منتجاتها، توصيف كيفية دراسة الشريحة السوقية التي يستهدفها المنتج، تحليل دراسة مدى جاذبية السوق والوضع التنافسي فيه،
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