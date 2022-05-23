About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 6 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Interfaces
  • Computer Programming
  • Algorithms
  • Software Design
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 6 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Duke University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

تقديم المرشِح

1 hour to complete
2 videos (Total 13 min), 2 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

ترشيحات بسيطة

1 hour to complete
1 video (Total 3 min), 2 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

الواجهات، وعوامل التصفية، وقاعدة البيانات

1 hour to complete
1 video (Total 8 min), 2 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

3 hours to complete

المؤشرات المرجحة

3 hours to complete
1 video (Total 14 min), 2 readings, 2 quizzes
1 minute to complete

الوداع

1 minute to complete
1 video (Total 1 min)

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder