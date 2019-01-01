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Back to برمجة Java: إنشاء نظام ترشيح

Learner Reviews & Feedback for برمجة Java: إنشاء نظام ترشيح by Duke University

About the Course

هل تساءلت يومًا كيف يختار Netflix الأفلام التي يرشحها لك؟ أو كيف يرشح لك Amazon الكتب؟ يمكننا معرفة كيفية عمل ذلك من خلال إنشاء مرشِح مبسّط خاص بنا! في هذا المساق التكميلي، ستعرض مهاراتك في حل المشكلات وبرمجة Java من خلال إنشاء أنظمة المرشِح. ستتعامل مع بيانات الأفلام، والتي تتضمن التقييمات، ولكن المبادئ المُتَضمَنة يمكن تكييفها بسهولة مع الكتب والمطاعم وغير ذلك. ستكتب برنامجًا يجيب على أسئلة خاصة بالبيانات، بما في ذلك أي عناصر ينبغي ترشيحها إلى المستخدم بناءً على تقييمه لعدة أفلام. مع وجود ملفات الإدخال الخاصة بتقييمات المستخدمين وعناوين الأفلام، ستتمكن من: 1. تسجيل البيانات وتحليلها إلى قوائم وخرائط؛ 2. حساب متوسط التقييمات؛ 3. حساب مدى تشابه مقيّم معين مع مستخدم آخر بناءً على التقييمات؛ و 4. ترشيح الأفلام إلى مستخدم معين بناءً على التقييمات. 5. عرض الأفلام المرشَحة لمستخدم معين على صفحة الويب....
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