東坡詞如秋夜的星光、月色，既遙遠又親近。我們以愉悅的心情展讀《東坡詞》，徜徉於〈水調歌頭〉、〈江城子〉、〈定風波〉與〈念奴嬌〉等作品裡，如晤故人，自能心領神會，除了可以看見天才駕馭技巧的藝術表現，更可貼近東坡的內在世界，親切感受一個偉大心靈的躍動，以豐富我們的生命境界，讓我們知曉如何在人情世界中尋得心靈的安頓。
東坡詞 (Ci Poetry of Su Dong Po)National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
課程資訊
本課程由臺灣大學劉少雄教授講授，旨在帶領大家賞讀東坡詞，兼顧作家與文體、情感與形式等多重詮釋面向，讓我們更了解東坡為詞的文學與人生意義，進而深入體察東坡的情意世界及其詞的美感特質。課程以影片的教學為主， 並搭配每週問題討論以及課後作業。
第一講：詞體與人情─東坡填詞的動因及其詞的特質
從文體的意義談起，進而論述詞作為一種抒情文體的特性與美感特質。有了這些認知，我們才能體會文學形式與作家情感的關係，並據此以探討東坡填詞的內在因素，同時理解其「以詩為詞」的重要意義。
第二講：詞情的深化─東坡「淚」與抒情自我的顯現
以東坡的早期詞——杭州時期作品——為講授重點。自杭州的詞樂環境、人情風光到東坡此時的宦途失意、悲歡情思，逐次辨析東坡早期詞的創作歷程，理解他如何由寫景酬唱到遣情入詞。而送別詞和思鄉詞的佳作也讓我們見到了東坡詞中抒情自我的顯現。
第三講： 詞境的開拓─由〈江城子〉到〈水調歌頭〉
以東坡由杭州到密州途中及密州時期的作品為主體，見其自我紓解的努力與詞境的開拓。透過〈沁園春·赴密州早行馬上寄子由〉、〈永遇樂·孫巨源以八月十五離海州⋯⋯〉，論述東坡清婉、雄豪詞風之形成；探析「十年生死兩茫茫」、「老夫聊發少年狂」兩首〈江城子〉，見其豪婉風格的確立；最後以〈水調歌頭〉為例，談東坡清曠詞風的出現。
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TOP REVIEWS FROM 東坡詞 (CI POETRY OF SU DONG PO)
整个课程最富有惊喜的地方集中在三次的同学互评，在这里给接下来的同学一个小建议：请一定要认真写作业，不光是在写作业的过程中是一个你审视自我心灵、梳理思路的过程，也是一个和同学互相认识、交流的过程，很庆幸在我的这个班次里看到了很多好文章，或就词的写作手法分析得很深入，或感情感人肺腑，非常喜欢这门课。 尤其感谢黄莺和渭城朝雨两位同学！很高兴认识你们二位。
按时间线梳理东坡词的发展脉络、艺术特色等，老师的讲解很诗意、独到、精辟，听起来很舒服、很有教益的一门课。
Frequently Asked Questions
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