About this Course

2,730 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 16 hours to complete
Chinese (Traditional)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 16 hours to complete
Chinese (Traditional)

Instructor

Offered by

Placeholder

National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

30 minutes to complete

課程資訊

30 minutes to complete
1 video (Total 3 min), 7 readings
Week
2

Week 2

1 hour to complete

第一講：詞體與人情─東坡填詞的動因及其詞的特質

1 hour to complete
4 videos (Total 61 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

第二講：詞情的深化─東坡「淚」與抒情自我的顯現

3 hours to complete
4 videos (Total 73 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

第三講： 詞境的開拓─由〈江城子〉到〈水調歌頭〉

1 hour to complete
4 videos (Total 61 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM 東坡詞 (CI POETRY OF SU DONG PO)

View all reviews

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder