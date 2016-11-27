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Learner Reviews & Feedback for 東坡詞 (Ci Poetry of Su Dong Po) by National Taiwan University

4.8
stars
64 ratings
13 reviews

About the Course

東坡詞如秋夜的星光、月色，既遙遠又親近。我們以愉悅的心情展讀《東坡詞》，徜徉於〈水調歌頭〉、〈江城子〉、〈定風波〉與〈念奴嬌〉等作品裡，如晤故人，自能心領神會，除了可以看見天才駕馭技巧的藝術表現，更可貼近東坡的內在世界，親切感受一個偉大心靈的躍動，以豐富我們的生命境界，讓我們知曉如何在人情世界中尋得心靈的安頓。...

Top reviews

LJ

Nov 26, 2016

整个课程最富有惊喜的地方集中在三次的同学互评，在这里给接下来的同学一个小建议：请一定要认真写作业，不光是在写作业的过程中是一个你审视自我心灵、梳理思路的过程，也是一个和同学互相认识、交流的过程，很庆幸在我的这个班次里看到了很多好文章，或就词的写作手法分析得很深入，或感情感人肺腑，非常喜欢这门课。\n\n尤其感谢黄莺和渭城朝雨两位同学！很高兴认识你们二位。

CM

Dec 29, 2016

按时间线梳理东坡词的发展脉络、艺术特色等，老师的讲解很诗意、独到、精辟，听起来很舒服、很有教益的一门课。

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1 - 13 of 13 Reviews for 東坡詞 (Ci Poetry of Su Dong Po)

By Liu J

Nov 27, 2016

整个课程最富有惊喜的地方集中在三次的同学互评，在这里给接下来的同学一个小建议：请一定要认真写作业，不光是在写作业的过程中是一个你审视自我心灵、梳理思路的过程，也是一个和同学互相认识、交流的过程，很庆幸在我的这个班次里看到了很多好文章，或就词的写作手法分析得很深入，或感情感人肺腑，非常喜欢这门课。

尤其感谢黄莺和渭城朝雨两位同学！很高兴认识你们二位。

By 弗如

Sep 4, 2016

非常喜欢老师认真的样子，作业不多，但是作业题目都很精彩，让我有跃跃欲试的感觉。每一堂课我都用心做笔记，每一堂课知识容量都不少。跟着一节节课的步伐，抽死剥茧般进入苏东坡一生的心事，悲喜随他，如梦似幻。曾经学过的东坡词每一阙、每一个字，好像都活了，都有了新的面目。谢谢您，刘老师。

By Chen M

Dec 30, 2016

按时间线梳理东坡词的发展脉络、艺术特色等，老师的讲解很诗意、独到、精辟，听起来很舒服、很有教益的一门课。

By 刘珊

Sep 12, 2016

感觉老师是一位充满诗情画意的人，遣词用句细腻婉转。通过此课程，对苏轼其人有了不同以往的认知，更为系统、深刻和全面。此外，老师解读了不少苏轼不太为人所知的词，仿佛带领我们挖掘了一个未知的宝藏，自今而后，我又有许多美丽的词句可以回味。由衷感谢！

By Ya-Wen C

Jul 19, 2017

值得一聽再聽得好課，每次都有新的體悟。

By Lau C C C

Apr 9, 2018

難得經驗 謝謝老師

By Philip W

Jan 14, 2017

wonderful

By Fu y

Nov 7, 2016

非常感动的课程

By 叶林

Jan 19, 2017

刘少雄老师的东坡词讲义内容丰富详实，主题明确，刘老师本人应该也是对东坡的生平与东坡词的关联做了很好的研究；扩展阅读资料也是对讲义的很好补充，上完课程后也可以反复阅读。很喜欢这门课程。

By Bee_r

May 25, 2017

感谢老师认真讲解，收获甚多。而东坡其词、其诗、其人通过课程开启的那一扇门，需要不断深入的了解学习体悟

By Keke

Mar 28, 2019

从历史、人物心理和文学分析几个方面欣赏东坡词，非常好的课程。

By Jun-tsui F

Jan 16, 2017

ˊ

By Lin T

Feb 5, 2021

Hard to get excited listening to the lectures. I am sure the lecturer is very knowledgable, but his emphasis of the verses is restricted to the Author's life. I would prefer to be able to forge a connection to the contemporary life and the present day application.

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