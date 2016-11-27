LJ
Nov 26, 2016
整个课程最富有惊喜的地方集中在三次的同学互评，在这里给接下来的同学一个小建议：请一定要认真写作业，不光是在写作业的过程中是一个你审视自我心灵、梳理思路的过程，也是一个和同学互相认识、交流的过程，很庆幸在我的这个班次里看到了很多好文章，或就词的写作手法分析得很深入，或感情感人肺腑，非常喜欢这门课。\n\n尤其感谢黄莺和渭城朝雨两位同学！很高兴认识你们二位。
CM
Dec 29, 2016
按时间线梳理东坡词的发展脉络、艺术特色等，老师的讲解很诗意、独到、精辟，听起来很舒服、很有教益的一门课。
By Liu J•
Nov 27, 2016
整个课程最富有惊喜的地方集中在三次的同学互评，在这里给接下来的同学一个小建议：请一定要认真写作业，不光是在写作业的过程中是一个你审视自我心灵、梳理思路的过程，也是一个和同学互相认识、交流的过程，很庆幸在我的这个班次里看到了很多好文章，或就词的写作手法分析得很深入，或感情感人肺腑，非常喜欢这门课。
尤其感谢黄莺和渭城朝雨两位同学！很高兴认识你们二位。
By 弗如•
Sep 4, 2016
非常喜欢老师认真的样子，作业不多，但是作业题目都很精彩，让我有跃跃欲试的感觉。每一堂课我都用心做笔记，每一堂课知识容量都不少。跟着一节节课的步伐，抽死剥茧般进入苏东坡一生的心事，悲喜随他，如梦似幻。曾经学过的东坡词每一阙、每一个字，好像都活了，都有了新的面目。谢谢您，刘老师。
By Chen M•
Dec 30, 2016
按时间线梳理东坡词的发展脉络、艺术特色等，老师的讲解很诗意、独到、精辟，听起来很舒服、很有教益的一门课。
By 刘珊•
Sep 12, 2016
感觉老师是一位充满诗情画意的人，遣词用句细腻婉转。通过此课程，对苏轼其人有了不同以往的认知，更为系统、深刻和全面。此外，老师解读了不少苏轼不太为人所知的词，仿佛带领我们挖掘了一个未知的宝藏，自今而后，我又有许多美丽的词句可以回味。由衷感谢！
By Ya-Wen C•
Jul 19, 2017
值得一聽再聽得好課，每次都有新的體悟。
By Lau C C C•
Apr 9, 2018
難得經驗 謝謝老師
By Philip W•
Jan 14, 2017
wonderful
By Fu y•
Nov 7, 2016
非常感动的课程
By 叶林•
Jan 19, 2017
刘少雄老师的东坡词讲义内容丰富详实，主题明确，刘老师本人应该也是对东坡的生平与东坡词的关联做了很好的研究；扩展阅读资料也是对讲义的很好补充，上完课程后也可以反复阅读。很喜欢这门课程。
By Bee_r•
May 25, 2017
感谢老师认真讲解，收获甚多。而东坡其词、其诗、其人通过课程开启的那一扇门，需要不断深入的了解学习体悟
By Keke•
Mar 28, 2019
从历史、人物心理和文学分析几个方面欣赏东坡词，非常好的课程。
By Jun-tsui F•
Jan 16, 2017
ˊ
By Lin T•
Feb 5, 2021
Hard to get excited listening to the lectures. I am sure the lecturer is very knowledgable, but his emphasis of the verses is restricted to the Author's life. I would prefer to be able to forge a connection to the contemporary life and the present day application.