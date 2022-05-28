إن التحدي القائم أمامنا جميعاً هو الموازنة بين كثرة المهام اليومية من ناحية وحياتنا الشخصية والاجتماعية من ناحية أخرى، فجميعنا نمتلك أربعاً وعشرين ساعة يومياً، منا من يستطيع استغلالها لتحقيق أهدافه وخططه للوصول إلى النجاح المنشود ومنا من لا يستثمر هذا الوقت وتكون المُحصلة هي الفشل والاكتئاب، وكي نتمكن من عمل توازن بين حياتنا العملية والاجتماعية يجب علينا تعلم كيفية إدارة أوقاتنا بكفاءة وفاعلية.
الإدارة الفعالة للوقت | Effective Time ManagementAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في التنمية البشرية وإدارة الوقت
Skills you will gain
- مبادئ تنمية بشرية
- إدارة الوقت بفاعلية
خبرة في التنمية البشرية وإدارة الوقت
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الإدارة الفعالة للوقت
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على أسباب الفشل في إدارة الوقت، شرح فوائد إدارة الوقت وأسس وأدوات تخطيط الوقت، تبيان مفهوم الإدارة الفعالة للوقت.
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