Learner Reviews & Feedback for الإدارة الفعالة للوقت | Effective Time Management by Alfaisal University | KLD
About the Course
إن التحدي القائم أمامنا جميعاً هو الموازنة بين كثرة المهام اليومية من ناحية وحياتنا الشخصية والاجتماعية من ناحية أخرى، فجميعنا نمتلك أربعاً وعشرين ساعة يومياً، منا من يستطيع استغلالها لتحقيق أهدافه وخططه للوصول إلى النجاح المنشود ومنا من لا يستثمر هذا الوقت وتكون المُحصلة هي الفشل والاكتئاب، وكي نتمكن من عمل توازن بين حياتنا العملية والاجتماعية يجب علينا تعلم كيفية إدارة أوقاتنا بكفاءة وفاعلية.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الإدارة الفعالة للوقت، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على أسباب الفشل في إدارة الوقت، شرح فوائد إدارة الوقت وأسس وأدوات تخطيط الوقت، تبيان مفهوم الإدارة الفعالة للوقت....
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