Learner Reviews & Feedback for Работа с базами данных в Python by University of Michigan
About the Course
В настоящем курсе рассматриваются основы структурированного языка запросов (SQL) и проектирования баз данных как отдельного этапа процесса сбора, анализа и обработки данных. В качестве системы управления базой данных в курсе используется библиотека SQLite3. Мы научимся создавать поисковых роботов, а также многоэтапные процессы сбора и визуализации данных. Для простой визуализации данных мы воспользуемся библиотекой D3.js. В данном курсе рассматриваются разделы 14–15 книги «Python для всех». Для успешного прохождения курса необходимо ознакомиться с материалами разделов учебника 1–13, а также трех первых курсов по данной специализации. В этом курсе изучается язык Python 3....
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1 - 2 of 2 Reviews for Работа с базами данных в Python
By Меруерт Е
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Feb 4, 2022
Отличный курс для начинающих. Рассмотрены основные понятия, модели баз данных и принципы работы с SQl.
By Байганова А
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Apr 30, 2022
A good course for beginners. The theory is accompanied by applied examples. Many thanks to the moderator of the course.