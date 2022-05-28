About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Использование операций создания, чтения, редактирования и удаления при работе с базами данных

  • Основы объектно-ориентированного языка Object Oriented Python

  • Принципы хранения данных в нескольких таблицах в составе базы данных

  • Использование Google Maps API для визуализации данных

Skills you will gain

  • Recursively Enumerable Set
  • Internality
  • Matching
  • Continuous Function
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Объектно-ориентированный язык Object Oriented Python

3 hours to complete
12 videos (Total 83 min), 4 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Основы структурированного языка запросов SQL

4 hours to complete
7 videos (Total 77 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Модели данных и SQL-запросы в реляционных БД

3 hours to complete
8 videos (Total 81 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Связи «многий ко многим» в языке SQL

3 hours to complete
5 videos (Total 62 min)

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder