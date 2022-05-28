В настоящем курсе рассматриваются основы структурированного языка запросов (SQL) и проектирования баз данных как отдельного этапа процесса сбора, анализа и обработки данных. В качестве системы управления базой данных в курсе используется библиотека SQLite3. Мы научимся создавать поисковых роботов, а также многоэтапные процессы сбора и визуализации данных. Для простой визуализации данных мы воспользуемся библиотекой D3.js. В данном курсе рассматриваются разделы 14–15 книги «Python для всех». Для успешного прохождения курса необходимо ознакомиться с материалами разделов учебника 1–13, а также трех первых курсов по данной специализации. В этом курсе изучается язык Python 3.
Работа с базами данных в PythonUniversity of Michigan
About this Course
What you will learn
Использование операций создания, чтения, редактирования и удаления при работе с базами данных
Основы объектно-ориентированного языка Object Oriented Python
Принципы хранения данных в нескольких таблицах в составе базы данных
Использование Google Maps API для визуализации данных
Skills you will gain
- Recursively Enumerable Set
- Internality
- Matching
- Continuous Function
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
Объектно-ориентированный язык Object Oriented Python
Для начала мы рассмотрим основы языка Object Oriented Python. Хотя мы не будем создавать собственные объекты, но нам понадобится немало объектно-ориентированных конструкций: BeautifulSoup, строки, словари, подключение к базам данных. Поэтому необходимо как минимум понимать основные принципы и терминологию объектно-ориентированного подхода.
Основы структурированного языка запросов SQL
Мы изучим четыре базовые операции (создание, чтение, редактирование и удаление, сокращенно «CRUD») с данными, хранящимися в базе данных.
Модели данных и SQL-запросы в реляционных БД
В этом разделе мы рассмотрим принципы хранения данных в нескольких таблицах одной базы данных и способы установления связей между строками в таблицах.
Связи «многий ко многим» в языке SQL
В этом разделе мы научимся моделировать ситуации, когда, например, учащиеся записываются на курсы, при этом каждый курс посещает несколько учащихся, а каждый учащийся может записаться на несколько курсов.
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