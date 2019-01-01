Learner Reviews & Feedback for Использование языка Python для доступа к веб-данным by University of Michigan
About the Course
Этот курс покажет, как можно использовать Интернет в качестве источника данных. Мы рассмотрим скрейпинг, парсинг и чтение веб-данных, а также получение доступа к данным с помощью web API. Мы будем работать с форматами данных HTML, XML и JSON на Python. Этот курс будет охватывает главы 11–13 учебника «Python для всех» (Python for Everybody). Чтобы успешно пройти этот курс, вы должны быть знакомы с материалами, изложенными в главах 1–10 учебника и первых двух курсах по данной специализации. Эти темы включают переменные и выражения, условные операторы (циклы, ветвление и исключения: try/except), функции, структуры данных Python (строки, списки, словари и кортежи), а также манипулирование файлами. В этом курсе рассматривается Python 3....