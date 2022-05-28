Этот курс покажет, как можно использовать Интернет в качестве источника данных. Мы рассмотрим скрейпинг, парсинг и чтение веб-данных, а также получение доступа к данным с помощью web API. Мы будем работать с форматами данных HTML, XML и JSON на Python. Этот курс будет охватывает главы 11–13 учебника «Python для всех» (Python for Everybody). Чтобы успешно пройти этот курс, вы должны быть знакомы с материалами, изложенными в главах 1–10 учебника и первых двух курсах по данной специализации. Эти темы включают переменные и выражения, условные операторы (циклы, ветвление и исключения: try/except), функции, структуры данных Python (строки, списки, словари и кортежи), а также манипулирование файлами. В этом курсе рассматривается Python 3.
Использование языка Python для доступа к веб-даннымUniversity of Michigan
About this Course
What you will learn
Использовать регулярные выражения для извлечения данных из строк
Понимать принципы работы протоколов, которые веб-браузеры используют для получения документов и веб-приложений
Получать данные с веб-сайтов и из API при помощи Python
Работать с данными XML (eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки)
Skills you will gain
- Xml
- Application Programming Interfaces (API)
- Regular Expression (REGEX)
- Web
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
Начало работы
В этом разделе вы установите Python и текстовый редактор. В предыдущих курсах специализации это было необязательно, но в этом классе это станет первым требованием перед началом обучения. С этого момента мы прекращаем использовать среду оценки Python на основе браузера, потому что такая среда (а именно Skulpt) не способна выполнять сложные программы, которые мы будем разрабатывать в ходе этого курса.
Регулярные выражения (глава 11)
Регулярные выражения (RegEx) — это специализированный язык, который позволяет быстро искать строки и извлекать данные из них. RegEx — это самостоятельный язык программирования. Изучать регулярные выражения на этом курсе не обязательно, но они представляют собой мощный инструмент и могут принести большую пользу.
Сети и сокеты (глава 12)
Из этого раздела вы узнаете о протоколах, которые веб-браузеры используют для получения документов, а также о веб-приложениях, которые используются для взаимодействия с интерфейсами прикладных программ (API).
Программы для просмотра Интернета (глава 12)
Из этого раздела вы узнаете, как использовать Python для извлечения данных с веб-сайтов и из API через Интернет.
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