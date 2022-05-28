About this Course

1,563 recent views
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Approx. 19 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Использовать регулярные выражения для извлечения данных из строк

  • Понимать принципы работы протоколов, которые веб-браузеры используют для получения документов и веб-приложений

  • Получать данные с веб-сайтов и из API при помощи Python

  • Работать с данными XML (eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки)

Skills you will gain

  • Xml
  • Application Programming Interfaces (API)
  • Regular Expression (REGEX)
  • Web
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 19 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Начало работы

3 hours to complete
6 videos (Total 21 min), 5 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

Регулярные выражения (глава 11)

2 hours to complete
4 videos (Total 44 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Сети и сокеты (глава 12)

3 hours to complete
8 videos (Total 68 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

Программы для просмотра Интернета (глава 12)

4 hours to complete
8 videos (Total 58 min), 1 reading, 3 quizzes

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