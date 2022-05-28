Сегодня в управлении водными ресурсами необходимо решать целый ряд новых проблем, таких как изменение климата или влияние деятельности человека на окружающую среду. Представителям как государственного, так и частного сектора, занятым в этой сфере, требуются новые знания, позволяющие системно управлять водопользованием.
Политика и управление водными ресурсамиUniversity of Geneva
About this Course
Offered by
University of Geneva
Founded in 1559, the University of Geneva (UNIGE) is one of Europe's leading universities. Devoted to research, education and dialogue, the UNIGE shares the international calling of its host city, Geneva, a centre of international and multicultural activities with a venerable cosmopolitan tradition.
Syllabus - What you will learn from this course
Модуль 1: От определения понятия «ресурс» к идеям коллективного управления
Добро пожаловать на онлайн-курс по Политике и управлению водными ресурсами! Мы рады приобщить вас к данной теме. Первый модуль начинается с определения понятия ресурса, позволяющего сформировать более полную картину видов водопользования и их воздействия на водные ресурсы. Затем, через призму научных работ Элинор Остром, мы обратимся к проблеме управления общими ресурсами и, в частности, водными ресурсами. Мы увидим несколько способов регулирования использования ресурсов данного типа: государственное, рыночное, а также коллективное управление, которое мы рассмотрим на 2 примерах коллективного управления водными ресурсами в Латинской Америке. По завершении модуля вам будет предложен тест, от которого на 20% зависит итоговая оценка. Для успешного прохождения теста требуется не менее 80% правильных ответов.
Модуль 2: Регулирование ресурсов и их использования, реализация норм на практике
В зависимости от прав собственников и политики органов власти в каждой стране приняты собственные схемы управления водными ресурсами, помогающие учитывать и согласовывать между собой права различных пользователей ресурсов. Во втором модуле обучения эти правовые компоненты раскрываются через призму концепции Институциональных режимов управления ресурсами (ИРУР). Познакомившись с особенностями данного аналитического подхода, мы применим его на примере Швейцарии и Европы, чтобы лучше понимать принципы управления водными ресурсами, действующие на их территории.
Модуль 3. Интегрированное управление водными ресурсам (ИУВР) и Система Вода-Энергетика-Продовольствие и Экосистемы
Изучив нормы, регулирующие использование водных ресурсов, а также их применение, в третьем модуле мы рассмотрим вопросы межотраслевого управления водными ресурсами. В основе такого лежат две концепции, первой из которых является интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР), направленные на развитие скоординированного управления водными и связанными с ними ресурсами. Затем мы рассмотрим системный подход «Водные ресурсы — Энергия — Продовольствие и Экосистемы», учитывающий не только интересы водопользователей, но и их взаимодействие с другими отраслями. В последних лекциях модуля мы проанализируем примеры рек Меконг и Колумбия (США), чтобы показать сложности в согласовании различных видов пользования рекой, в частности для гидроэнергетики, обеспечения продовольственной безопасности и охраны природы. По завершении модуля вам будет предложен тест, от которого на 20% зависит итоговая оценка. Для успешного прохождения теста требуется не менее 80% правильных ответов.
Модуль 4: Интегрированное бассейновое управление
Модуль посвящен территориальным границам управления водными ресурсами и концепции управления на уровне водосборного бассейна. Мы узнаем, как такой масштаб управления водными ресурсами учитывается акторами на различных уровнях: локальном (в Швейцарии), европейском (на примере Рейна) и международном. Эти примеры позволят оценить как преимущества так и ограничения практического и институционального плана, сопутствующие бассейновому управлению. По завершении модуля вам будет предложен тест, от которого на 20% зависит итоговая оценка. Для успешного прохождения теста требуется не менее 80% правильных ответов.
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