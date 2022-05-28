About this Course

2,052 recent views
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Approx. 18 hours to complete
Russian
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 18 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

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University of Geneva

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

Модуль 1: От определения понятия «ресурс» к идеям коллективного управления

4 hours to complete
13 videos (Total 97 min), 14 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Модуль 2: Регулирование ресурсов и их использования, реализация норм на практике

4 hours to complete
11 videos (Total 94 min), 9 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

Модуль 3. Интегрированное управление водными ресурсам (ИУВР) и Система Вода-Энергетика-Продовольствие и Экосистемы

2 hours to complete
9 videos (Total 54 min), 6 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Модуль 4: Интегрированное бассейновое управление

3 hours to complete
8 videos (Total 79 min), 6 readings, 1 quiz

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