Learner Reviews & Feedback for Политика и управление водными ресурсами by University of Geneva
4.8
stars
12 ratings
•
1 reviews
About the Course
Сегодня в управлении водными ресурсами необходимо решать целый ряд новых проблем, таких как изменение климата или влияние деятельности человека на окружающую среду. Представителям как государственного, так и частного сектора, занятым в этой сфере, требуются новые знания, позволяющие системно управлять водопользованием.
Цель данного онлайн-курса — обеспечить понимание проблем, связанных с управлением водными ресурсами. Прежде всего, в рамках курса дается определение понятия ресурсов и, в частности, водных ресурсов, водопользования, связанных с ними видов деятельности, а также возможных конфликтов. Подробно рассматривается тема управления водными ресурсами, проводится анализ применимых видов права и норм, таких как разработка системы межотраслевого регулирования и управления на уровне речных бассейнов.
По окончании курса вы:
1) научитесь выявлять основные проблемы и анализировать стратегии управления водными ресурсами;
2) будете располагать знаниями, необходимыми для понимания факторов (экологических, институциональных и политических), влияющих на водные ресурсы и требующих соответствующей адаптации стратегий управления.
Курс разработан Женевским центром водных ресурсов при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). Помимо научных сотрудников Женевского университета, в курсе принимают участие эксперты из других университетов и исследовательских центров, а также практикующие специалисты, которые на постоянной основе вовлечены в процесс управления водными ресурсами.
Данный онлайн-курс предназначен для всех, кому интересна тема водных ресурсов. Для прохождения программы не требуется наличие специального образования. Идеи, представленные в рамках курса, применимы к разным регионам и уровням управления.
Курс также доступен на французском языке с субтитрами на английском по ссылке: https://www.coursera.org/learn/watermanagement....
Filter by:
1 - 1 of 1 Reviews for Политика и управление водными ресурсами
By Гумерова Л М
•
Feb 10, 2021
Очень жаль, что курс на французском языке (невнимательно прочла о курсе перед началом занятий). Пришлось всё читать самой и в результате этого тесты показались очень сложными. Но французский оказывается звучит приятно. Думаю начать его изучать. Спасибо!