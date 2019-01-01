Learner Reviews & Feedback for SQL لعلوم البيانات by University of California, Davis
About the Course
مع زيادة جمع البيانات بشكل كبير، تزداد الحاجة إلى الأشخاص المهرة في استخدام البيانات والتفاعل معها؛ لتكون قادرة على التفكير بشكل نقدي، وتقديم رؤى لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أعمالهم. هذا هو عالم بيانات، "عالم رياضيات جزئي، وعالم كمبيوتر جزئي، ومراقب اتجاهات جزئي" (SAS Institute، Inc.). وفقًا لـ Glassdoor، كونك عالم بيانات هي أفضل وظيفة في أمريكا؛ براتب أساسي متوسط قدره 110000 دولار، وآلاف من فرص العمل الشاغرة في وقت واحد. تشمل المهارات اللازمة لتكون عالم بيانات جيدًا القدرة على استرداد البيانات والعمل معها، وللقيام بذلك، يجب أن تكون على دراية جيدة بـ SQL، وهي اللغة القياسية للتواصل مع أنظمة قواعد البيانات.
وقد تم تصميم هذه الدورة لتمنحك الدليل التمهيدي في أساسيات SQL والعمل مع البيانات حتى يمكنك البدء في تحليلها لأغراض علوم البيانات. ستبدأ في طرح الأسئلة الصحيحة والتوصل إلى إجابات جيدة لتقديم رؤى قيمة لمؤسستك. تبدأ هذه الدورة بالأساسيات وتفترض أنك لا تملك أي معرفة أو مهارات في SQL. سيعتمد على هذا الأساس وسيطلب منك تدريجيًا كتابة استعلامات بسيطة ومعقدة لمساعدتك في تحديد البيانات من الجداول. ستبدأ في العمل مع أنواع مختلفة من البيانات مثل السلاسل والأرقام ومناقشة طرق تصفية النتائج وتقليلها.
ستنشئ جداول جديدة وستكون قادرًا على نقل البيانات إليها. سوف تتعلم العوامل المشتركة وكيفية دمج البيانات. سوف تستخدم بيانات الحالة والمفاهيم مثل إدارة البيانات والتنميط. سوف تناقش موضوعات حول البيانات، وتتدرب على استخدام مهام البرمجة في العالم الحقيقي. ستقوم بتفسير البنية والمعنى والعلاقات في بيانات المصدر واستخدام SQL كمحترف لتشكيل بياناتك لأغراض التحليل المستهدفة.
على الرغم من أنه ليست لدينا أي متطلبات مسبقة محددة أو متطلبات برامج لأخذ هذه الدورة، إلا إنه يوصى باستخدام محرر نصوص بسيط للمشروع النهائي. فما تنتظرون؟ هذه هي خطوتكم الأولى في الحصول على وظيفة في أفضل مهنة في الولايات المتحدة وقريبًا في العالم!...