مع زيادة جمع البيانات بشكل كبير، تزداد الحاجة إلى الأشخاص المهرة في استخدام البيانات والتفاعل معها؛ لتكون قادرة على التفكير بشكل نقدي، وتقديم رؤى لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أعمالهم. هذا هو عالم بيانات، "عالم رياضيات جزئي، وعالم كمبيوتر جزئي، ومراقب اتجاهات جزئي" (SAS Institute، Inc.). وفقًا لـ Glassdoor، كونك عالم بيانات هي أفضل وظيفة في أمريكا؛ براتب أساسي متوسط قدره 110000 دولار، وآلاف من فرص العمل الشاغرة في وقت واحد. تشمل المهارات اللازمة لتكون عالم بيانات جيدًا القدرة على استرداد البيانات والعمل معها، وللقيام بذلك، يجب أن تكون على دراية جيدة بـ SQL، وهي اللغة القياسية للتواصل مع أنظمة قواعد البيانات.
SQL لعلوم البياناتUniversity of California, Davis
About this Course
What you will learn
حدد مجموعة فرعية من البيانات المطلوبة من عمود أو مجموعة من الأعمدة واكتب استعلام SQL للحد من هذه النتائج.
استخدم أوامر SQL لتصفية البيانات وفرزها وتلخيصها.
قم بإنشاء جدول تحليل من استعلامات متعددة باستخدام عامل التشغيل UNION.
تعامل مع السلاسل، والتواريخ، والبيانات الرقمية باستخدام وظائف لدمج البيانات من مصادر مختلفة في الحقول بالتنسيق الصحيح للتحليل.
Skills you will gain
- Concatenation
- Mathematics
- Operator (Mathematics)
- relative change and difference
Offered by
University of California, Davis
UC Davis, one of the nation’s top-ranked research universities, is a global leader in agriculture, veterinary medicine, sustainability, environmental and biological sciences, and technology. With four colleges and six professional schools, UC Davis and its students and alumni are known for their academic excellence, meaningful public service and profound international impact.
Syllabus - What you will learn from this course
الشروع في العمل وتحديد واسترجاع البيانات باستخدام SQL
في هذه الوحدة، سوف تكون قادرًا على تعريف SQL ومناقشة كيفية اختلاف SQL عن لغات الكمبيوتر الأخرى. ستكون قادرًا على مقارنة وتباين أدوار مسؤول قاعدة البيانات وعالم البيانات، وشرح الاختلافات بين علاقات رأس برأس، وعالقات رأس بأطراف، وعلاقات أطراف بأطراف مع قواعد البيانات. ستتمكن من استخدام عبارة SELECT والتحدث عن بعض قواعد بناء الجملة الأساسية. ستتمكن من إضافة تعليقات في التعليمة البرمجية الخاصة بك وتجميع أهميتها.
فلترة البيانات وفرزها وحسابها باستخدام SQL
في هذه الوحدة التدريبية، ستتمكن من استخدام العديد من الجمل والعوامل الجديدة مثل WHERE وBETWEEN وIN وOR وNOT وLIKE وORDER BY وGROUP BY. ستتمكن من استخدام وظيفة أحرف البدل للبحث عن سجلات أكثر تحديدًا أو أجزاء منها، بما في ذلك مزاياها وعيوبها وأفضل طريقة لاستخدامها. ستكون قادرًا على مناقشة كيفية استخدام عوامل الرياضيات الأساسية، بالإضافة إلى دوال التجميع مثل AVERAGE وCOUNT وMAX وMIN وغيرها لبدء تحليل بياناتنا.
الاستعلامات الفرعية والروابط في SQL
في هذه الوحدة التدريبية، ستتمكن من مناقشة الاستعلامات الفرعية، بما في ذلك مزاياها وعيوبها، ومتى تستخدمها. ستتمكن من تذكر مفهوم المجال الرئيسي ومناقشة كيف تساعدنا هذه الاستعلامات الفرعية في ربط البيانات باستخدام الروابط. ستكون قادرًا على تحديد وتعريف عدة أنواع من الروابط، بما في ذلك الربط الديكارتي، والربط الداخلي، والربط جهة اليسار واليمين، والروابط الخارجية الكاملة، والربط الذاتي. ستتمكن من استخدام الأسماء المستعارة والمؤهلات المسبقة لجعل التعليمة البرمجية SQL الخاصة بك أكثر نظافة وفعالية.
تعديل البيانات وتحليلها باستخدام SQL
في هذه الوحدة التدريبية، ستكون قادرًا على مناقشة كيفية تعديل السلاسل عن طريق التسلسل، والقص، وتغيير الحالة، واستخدام دالة السلسلة الفرعية. ستكون قادرًا على مناقشة سلاسل التاريخ والوقت على وجه التحديد. ستكون قادرًا على استخدام بيانات الحالة وإنهاء هذه الوحدة التدريبية بمناقشة إدارة البيانات والتنميط. ستتمكن أيضًا من تطبيق المبادئ الأساسية عند استخدام SQL لعلوم البيانات. ستتمكن من استخدام النصائح والحيل لتطبيق SQL في سياق علم البيانات.
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