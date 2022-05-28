About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 14 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • حدد مجموعة فرعية من البيانات المطلوبة من عمود أو مجموعة من الأعمدة واكتب استعلام SQL للحد من هذه النتائج.

  • استخدم أوامر SQL لتصفية البيانات وفرزها وتلخيصها.

  • قم بإنشاء جدول تحليل من استعلامات متعددة باستخدام عامل التشغيل UNION.

  • تعامل مع السلاسل، والتواريخ، والبيانات الرقمية باستخدام وظائف لدمج البيانات من مصادر مختلفة في الحقول بالتنسيق الصحيح للتحليل.

Skills you will gain

  • Concatenation
  • Mathematics
  • Operator (Mathematics)
  • relative change and difference
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 14 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of California, Davis

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

الشروع في العمل وتحديد واسترجاع البيانات باستخدام SQL

4 hours to complete
11 videos (Total 52 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

فلترة البيانات وفرزها وحسابها باستخدام SQL

3 hours to complete
9 videos (Total 49 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

الاستعلامات الفرعية والروابط في SQL

3 hours to complete
10 videos (Total 56 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

تعديل البيانات وتحليلها باستخدام SQL

4 hours to complete
10 videos (Total 53 min), 3 readings, 3 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder