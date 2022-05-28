رغم النوايا الطيبة للجميع وعملهم الجاد وأفكارهم الرائعة، ينتهي المطاف بالكثير من الفرق بابتكار منتجات غير مرغوبة أو لا يمكن استخدامها أو لا يشتريها أحد. ولكن ليس من الضروري أن تسير الأمور هكذا. فالنهج الرشيق والتفكير التصميمي يوفران طريقةً مختلفةً –وفعالةً– لتطوير المنتجات بشكلٍ يؤدي إلى تقديم حلولٍ ذات قيمة لمشكلات فعلية. وفي هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على كيفية تحديد العناصر التي تُمثّل قيمةً للمستخدم في وقتٍ مبكرٍ من العملية (أو بعبارة أخرى التخطيط المبكر لتحقيق القيمة) عن طريق تركيز جهود فريقك على النصوص السردية عن المستخدم القابلة للاختبار وتكوين منظور مشترك قوي.
Offered By
اجتماع النهج الرشيق (Agile) والتفكير التصميميUniversity of Virginia
About this Course
بعض الدراية بتطوير البرمجيات سيكون مفيدًا ولكنه ليس شرطًا.
What you will learn
كيفية تقييم وشرح مدى صلة المفاهيم والممارسات من منهجيات التطوير الرشيقة
كيفية تكوين منظور مشترك قوي ودافع لتحقيق القيمة باستخدام الطرق التصميمية مثل الشخصيات وسيناريوهات المشاكل
كيفية تحديد نوعية البرمجيات التي ستكون ذات قيمة بالنسبة للمستخدم وكيفية اختبار أفكارك باستخدام قصص المستخدمين والنماذج الأولية الرشيقة
كيفية إتاحة التعاون السردي من خلال قصص المستخدمين والنماذج الأولية
بعض الدراية بتطوير البرمجيات سيكون مفيدًا ولكنه ليس شرطًا.
Offered by
University of Virginia
A premier institution of higher education, The University of Virginia offers outstanding academics, world-class faculty, and an inspiring, supportive environment. Founded by Thomas Jefferson in 1819, the University is guided by his vision of discovery, innovation, and development of the full potential of students from all walks of life. Through these courses, global learners have an opportunity to study with renowned scholars and thought leaders.
Syllabus - What you will learn from this course
المشكلات التي تُحَل بالنهج الرشيق
الممارسات الرشيقة التي تؤدي إلى منتجات ممتازة مفهومة جيدًا، ولكن تطبيقها يحتاج إلى تركيز وجهد وثقة. وفي هذا الأسبوع، سنقف على الأمور الصعبة في عملية تطوير منتجات ممتازة وكيف يمكن للنهج الرشيق المساعدة في التغلب عليها. سنبدأ بمناقشة بيان النهج الرشيق - ما هي الدوافع وراؤه وكيف يُعرِّف مفهوم الرشاقة. بعد ذلك سننتقل إلى الجانب العملي: المشكلات التي يحلها النهج الرشيق، وكيف تركز وقتك وجهدك، وكيف تعرف ما إذا كانت ممارستك تعمل أم لا.
تركيز النهج الرشيق بالشخصيات وسيناريوهات المشاكل والبدائل
أفضل طريقة لتجنب إنتاج شيء لا يرغب فيه أحد هي أن تبدأ في التفكير مع وضع شخص ما في اعتبارك. وفي مجال التصميم، فنحن نُعبّر عن "شخص ما" معين عن طريق "شخصية". تعمل الشخصيات وسيناريوهات المشاكل (المعروفة أيضًا باسم "المهام المطلوب تنفيذها") على تركيز جهود التطوير على تحقيق نتائج ذات قيمة للمستخدم مقارنةً بمجرد إنجاز مخرجات. وفي هذه الوحدة، ستتعرّف على كيفية تركيز عملك من خلال إعداد الشخصيات وسيناريوهات المشاكل والبدائل باستخدام أفضل ممارسات التفكير التصميمي.
الوصول إلى قصص مستخدمين رشيقة رائعة
الآن سننتقل من إعداد الشخصيات وافتراض احتياجات المستخدمين إلى اختبار هذه الافتراضات وترجمة ما تعلمته في شكل قصص مستخدمين رشيقة. سنمر بخطوات كيفية إعداد دليل مقابلة من أجل توجيه الأسئلة المناسبة للمستخدمين، ثم سنتوغل في قصص المستخدمين الرشيقة. قصص المستخدمين هي سمة قياسية في النهج الرشيق تُمثل نقطةً محوريةً للجهد اليومي في سبيل تحقيق القيمة المنشودة.
التركيز على القيمة التي تعود على العميل باستخدام قصص المستخدمين
قصة المستخدم الرشيقة هي نقطتك المحورية اليومية للتأكّد من أنك تبني شيئًا ذا قيمة بالنسبة للمستخدم. فعن طريقها يمكنك مناقشة ذلك داخل فريقك وترسيخ اختباراتك اللاحقة. وفي هذه الوحدة، ستتعرف على كيفية إتاحة عملية إعداد واستخدام القصص داخل فريقك.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.