About this Course

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Beginner Level

بعض الدراية بتطوير البرمجيات سيكون مفيدًا ولكنه ليس شرطًا.

Approx. 10 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • كيفية تقييم وشرح مدى صلة المفاهيم والممارسات من منهجيات التطوير الرشيقة

  • كيفية تكوين منظور مشترك قوي ودافع لتحقيق القيمة باستخدام الطرق التصميمية مثل الشخصيات وسيناريوهات المشاكل

  • كيفية تحديد نوعية البرمجيات التي ستكون ذات قيمة بالنسبة للمستخدم وكيفية اختبار أفكارك باستخدام قصص المستخدمين والنماذج الأولية الرشيقة

  • كيفية إتاحة التعاون السردي من خلال قصص المستخدمين والنماذج الأولية

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

بعض الدراية بتطوير البرمجيات سيكون مفيدًا ولكنه ليس شرطًا.

Approx. 10 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Virginia

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

المشكلات التي تُحَل بالنهج الرشيق

2 hours to complete
17 videos (Total 103 min), 2 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

تركيز النهج الرشيق بالشخصيات وسيناريوهات المشاكل والبدائل

2 hours to complete
11 videos (Total 70 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

الوصول إلى قصص مستخدمين رشيقة رائعة

1 hour to complete
15 videos (Total 77 min)
Week
4

Week 4

4 hours to complete

التركيز على القيمة التي تعود على العميل باستخدام قصص المستخدمين

4 hours to complete
11 videos (Total 48 min)

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