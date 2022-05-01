لا تزال برامج جداول البيانات واحدة من أكثر البرامج انتشارًا في أماكن العمل بجميع أنحاء العالم. تعني عملية تعلم كيفية تشغل هذا البرنامج بكل ثقة أنك تُضيف شيئًا ثمينًا إلى حافظة العمل خاصتك. في هذا المساق الثالث من تخصصنا في برنامج إكسل (مهارات برنامج الإكسل الخاصة بالأعمال التجارية) سوف تتعمق في بعض أقوى المزايا التي يقدمها برنامج إكسل. عند إتمام هذا المساق بنجاح، ستتمكن من
مهارات الإكسل الخاصة التجارية: المستوى المتوسط الثانيMacquarie University
About this Course
Skills you will gain
- .bit
- Operations Management
- Evaluation
- Worksheet
Offered by
Macquarie University
Macquarie is ranked among the top one per cent of universities in the world, and with a 5-star QS rating, we are recognised for producing graduates who are among the most sought-after professionals in the world. Since our foundation 54 years ago, we have aspired to be a different type of university: one focused on fostering collaboration between students, academics, industry and society.
Syllabus - What you will learn from this course
التحقق من صحة البيانات
نبدأ هذا المساق بالتحقق من صحة البيانات والتنسيق الشرطي. تأخذك هذه الوحدة خلال إنشاء التحقق من صحة البيانات وتطبيقه، بالإضافة إلى التعامل مع الصيغ في التحقق من صحة البيانات. ويتبع ذلك التنسيق الشرطي الأساسي والمتقدم.
المنطق الشرطي
يحتوي برنامج الإكسل على العديد من الدوال المنطقية وتستكشف هذه الوحدة بعضها. بدء تعلم مفهوم المنطق الشرطي في الصيغ، متبوعًا بكيفية إجراء اختبارات المنطق واستخدام المعاملات الشرطية لصالحك. سنتطلع إلى دالات IF المتداخلة لتقييم البيانات.
عمليات البحث الآلية
كيف يمكن إيجاد المعلومات من أجزاء أخرى في المصنفات؟ يقدم لك هذا النموذج بعض الدوال مثل دالة CHOOSE ودالة VLOOKUP ودالة INDEX وmatch وغيرها من محركات وعمليات البحث الديناميكية لإيجاد وعرض البيانات من مصادر متعددة.
تعديل الصيغ وحمايتها
إذا كنت قلقًا من وجود بعض الأخطاء في ملفات وجداول العمل الخاصة بك، فسيوضح لك هذا النموذج كيفية التحقق من الأخطاء وتتبع السابقات والتوابع، وحل المراجع المُعادة، وأخيراً حماية ملفات وجداول العمل والمصنفات الخاصة بك من المزيد من الضرر.
Frequently Asked Questions
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