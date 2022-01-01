Learner Reviews & Feedback for البدء باستخدام برنامج packet tracer by Coursera Project Network
About the Course
مرحباً بكم في هذا المشروع الارشادي حول البدء باستخدام برنامج باكيت ترايسر المصمم خصيصاً للمبتدئين في مجال شبكات الحاسوب.
في هذا المشروع الارشادي، ستتعرف على واجهات باكيت ترايسر والوظيفة الخاصة بكل منها وستفهم استخدامات المشهدين المادي والمنطقي الذان يستخدمان لتصميم الشبكات في باكيت ترايسر. كذلك ستتعرف على اجهزة الشبكات المختلفة المتاحة في برنامج باكيت ترايسر.
عند الانتهاء من هذا المشروع الارشادي، ستتمكن من استخدام باكيت ترايسر لتصميم شبكات الحاسوب باستخدام المشهدين المادي والمنطقي وستقوم بربط مكونات الشبكات باستخدام وسائل ربط مختلفة. كذلك ستقوم بمحاكاة مرور البيانات خلال شبكات الحاسوب....