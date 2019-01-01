Learner Reviews & Feedback for bash shell و أساسيات ال scripting فى Linux by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع ده هنتعلم كتابة الـ Shell Scripts. فال shell scripts أسهل بكثير من تعلم أي لغة برمجة أخرى.و هنتعلم عمل المهام اليومية بشكل اوتوماتيكى بدل من عملها بشكل يدوى.و ما هى اساسيات ال bash scripting. خلال المشروع هنقدر نروح لاى مسار احنا عاوزينه. و هنقدر نعمل ملف جديد من خلال الterminal. باستخدام أمر touch. و هنقدر نخليه ملف تنفيذى بامر chmod و كمان هنقدر نكتب تعليقات فى الscript و متظهرش وقت التنفيذ. و بردو هنتعلم ازاى نكتب المتغيرت و نحط قيم. و ازاى بردو نخلى المستخدم هو اللى يحط قيم المتغيرات من خلال الوسائط. و اخيرا ازاى ناخد قرارات و نطبع جمل.
لمشروع ده مناسب للاشخاص المبتدئين اللى مهتمين بمهنة مهندس نظام linux. و عاوزين يتعلموا اساسيات الbash scripting فى الlinux.و ازاى ممكن نغير مهمة بدل ما تتعمل يدويا تتعمل اوتوماتيكيا. و متقلقوش المشروع ده يناسب الاشخاص اللى معندهومش أى خلفية عن linux او عن اوامره.
هنستخدم فى المشروع ده الterminal لننفذ اوامر الlinux والsublime علشان هى مفتوحة المصدر, اى حد ممكن ينزلها و يشتغل عليها و كمان سهلة الاستخدام....