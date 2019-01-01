Chevron Left
Back to bash shell و أساسيات ال scripting فى Linux

Learner Reviews & Feedback for bash shell و أساسيات ال scripting فى Linux by Coursera Project Network

About the Course

فى نهاية المشروع ده هنتعلم كتابة الـ Shell Scripts. فال shell scripts أسهل بكثير من تعلم أي لغة برمجة أخرى.و هنتعلم عمل المهام اليومية بشكل اوتوماتيكى بدل من عملها بشكل يدوى.و ما هى اساسيات ال bash scripting. خلال المشروع هنقدر نروح لاى مسار احنا عاوزينه. و هنقدر نعمل ملف جديد من خلال الterminal. باستخدام أمر touch. و هنقدر نخليه ملف تنفيذى بامر chmod و كمان هنقدر نكتب تعليقات فى الscript و متظهرش وقت التنفيذ. و بردو هنتعلم ازاى نكتب المتغيرت و نحط قيم. و ازاى بردو نخلى المستخدم هو اللى يحط قيم المتغيرات من خلال الوسائط. و اخيرا ازاى ناخد قرارات و نطبع جمل. لمشروع ده مناسب للاشخاص المبتدئين اللى مهتمين بمهنة مهندس نظام linux. و عاوزين يتعلموا اساسيات الbash scripting فى الlinux.و ازاى ممكن نغير مهمة بدل ما تتعمل يدويا تتعمل اوتوماتيكيا. و متقلقوش المشروع ده يناسب الاشخاص اللى معندهومش أى خلفية عن linux او عن اوامره. هنستخدم فى المشروع ده الterminal لننفذ اوامر الlinux والsublime علشان هى مفتوحة المصدر, اى حد ممكن ينزلها و يشتغل عليها و كمان سهلة الاستخدام....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder