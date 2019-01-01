Learner Reviews & Feedback for استخدام Git + GitLab فى مشاريع تطوير البرمجيات by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع هتكون قادر تنشئ repository على GitLab باستعمال أى command line terminal، وترفع عليها أى تغييرات فى مشروعك. خلال المشروع هنعمل repository ونتعرف على commands كتيرة فى Git وازاى ممكن نستعمل Git لما نكون شغالين مع team أو حتى لو شغالين لوحدنا.
المشروع دا لا غنى عنه لأى حد بيتعلم برمجة وناوى يشتغل كـDeveloper، والمشروع للمبتدئين لأننا هنمشى خطوة بخطوة كأنك أول مرة بتسبتعمل Git.
Git حاجة مهمة جداً أى Software Developer محتاج يكون ملم بيها وعارفها كويس جداً، وهيكون حاجة مطلوبة منكم فى عدد كبير جداً من الشركات...