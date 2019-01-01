Learner Reviews & Feedback for إنشاء لعبة الأسئلة باستخدام Vanilla JavaScript by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، ستتمكن من إنشاء لعبة الأسئلة باستخدام vanilla javascript . ستتمكن من إنشاء تطبيق متعدد بثلاث صفحات, ستتمكن من إضافة المتغيرات عن طريق الكلمات الرئيسية LET و CONST. ستتمكن أيضًا من تطبيق method التي تُرجع العنصر الذي يتطابق مع محدد فى CSS المحدد في المستند الموجود في html ، بالإضافة إلى تعلم كيفية حفظ بيانات الإدخال من صفحة الويب في local storage واستخدامها في ملف JavaScript. علاوة على ذلك ، ستتعلم أيضًا كيفية استخدام array وكيفية push وعكسها ، وكيفية الانتقال من صفحة إلى أخرى باستخدام JavaScript. وأخيرًا ، ستقوم بإنشاء وتطبيق functions وتطبيق pre-defined functions. سيساعدك تعلم javascript بأنك تفهم اى موقع الكترونى, و تحصل على الأموال بطريقة اسرع و امتع.
هذا المشروع الإرشادي مخصص للمبتدئين في مجال المواقع الإلكترونية وصفحات الويب. يوفر لك الخطوات الأولى لتكون مطور ويب. علاوة على ذلك ، فإنه يزودك بمعرفة JavaScript حيث أن تعلم استخدام JavaScript يمكّنك من فهم أي موقع ويب بشكل أفضل ، وكسب المزيد من المال كمطور ويب مستقل ، وأخيراً تعلم لغات برمجة أخرى أسهل وأسرع....