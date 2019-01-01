Learner Reviews & Feedback for دعم تطبيقك بخدمات الموقع باستخدام جافا وأندرويد ستوديو by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفيّة إضافة خدمات الموقع على تطبيق الأندرويد كقراءة الإحداثيات و عرض الموقع على الخريطة.
في نهاية الدورة، ستصبح قادرًا على إنشاء تطبيق على برنامج الأندرويد ستوديو و إضافة خدمات الموقع المتاحة من شركة غوغل لقراءة الموقع الحالي للجهاز و عرض الإحداثيات على الواجهة الرئيسية بالإضافة الى عرض الموقع على خريطة غوغل....