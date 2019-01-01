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Back to تصميم قاعدة البيانات باستخدام SQL Server Management Studio

Learner Reviews & Feedback for تصميم قاعدة البيانات باستخدام SQL Server Management Studio by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تصميم قاعدة بيانات متكاملة بالكيانات و صفات الكيانات و العلاقات التي بين هذة الكيانات. من خلال التصميم ستتعلم كيف تحدد الكيانات من الوصف. من خلال التصميم ستتعلم كيف تحدد صفات الكيانات و العلاقات البينهم من الوصف. ستتعلم ايضا كيف تنفذ التصميم باستخدام SQL Server Management Studio , ستتعلم ايضا كيف تدخل البيانات في قاعدة البيانات, و في الاخر ستتعلم كيف تحضر البيانات من قاعدة البيانات عن طريق SQL Queries. ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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