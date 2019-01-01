Learner Reviews & Feedback for عمل تقرير عن نطاق مشروعك في Microsoft Word by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا المشروع، هتكون خبير بكيفية استخدام Microsoft Word عشان تعمل تقارير غنية بالمعلومات عن مشروعك او شركتك . خلال المشروع ده هتقدر تعمل تقرير لنطاق شغلك من الصفر بالشكل الي إنت عايزه. وهتقدر تملاها معلومات بأشكال مختلفة عشان تعرض فيها أفكارك زي مثلاً في جداول. في المشروع ده هتكسب مهارات أساسية في Word لعمل تقارير تطرح فيها أفكارك العملية في شغلك.
Microsoft Word هو أحد برامج شركة Microsoft. و بنستخدم برنامج ال Word عشان نعمل تقرير فيها معلومات وجداول عشان تقدم المعلومات.
المشروع ده مخصص للمبتدئين في كل المجالات والمهتمين بأنهم يتعلموا و يستخدموا Microsoft Word عشان يعملوا تقارير لشغلهم زي مثلاً تقرير نطاق المشروع مليانة معلومات بشكل محترف ويستفيد منه بأكبر شكل ممكن. المشروع ده هيحطك في الطريق الصحيح في انك تتعلم تستخدم Microsoft Word باكبر شكل ممكن عشان تعمل تقارير بشكل بسيط وفعال تعرض فيه شغلك باحترافية....