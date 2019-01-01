Learner Reviews & Feedback for عمل presentation غنية بالمعلومات في Microsoft PowerPoint by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا المشروع، هتكون خبير بكيفية استخدام Microsoft Power Point عشان تعمل presentations غنية بالمعلومات. خلال المشروع ده هتتعلم ازاي تعمل presentation من الصفر بالشكل وال-design الي إنت عايزه. وهتقدر تملاها معلومات بأشكال مختلفة عشان تعرض فيها أفكارك زي مثلاً الصور وال-charts وجداول وال-smart art.,. في المشروع ده هتكسب مهارات أساسية في Powerpoint لعمل presentations تطرح فيها أفكارك العملية في شغلك.
Microsoft Powerpoint هو أحد برامج شركة Microsoft. و بنستخدم برنامج ال Powerpoint عشان نعمل Presentations فيها صور ومقاطع الفيديو وتسجيلات وانتقالات ومميزات كتير عشان تقدم المعلومات.
المشروع ده مخصص للمبتدئين في كل المجالات و المهتمين بأنهم يتعلموا ازاي يستخدموا Microsoft Power point عشان يعملوا presentation مليانة معلومات بشكل ممتع يعرفوا يستفيدوا منه بأكبر شكل ممكن. المشروع ده هيحطك في الطريق الصحيح في انك تتعلم ازاي تستخدم PowerPoint بأكبر شكل ممكن عشان تعمل presentations مليانة معلومات بشكل بسيط وملفت ومسلي تعرض في شغلك بكل إحترافية....