Learner Reviews & Feedback for و تحميل البيانات و إخراجهاPandas شرح أساسيات استخدام by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على تحميل البيانات من ملفات CSV ، وتحديد شكل ال data frame ، وتطبيق بعض العمليات للتحقق من صحة البيانات ، ومعالجة البيانات وتصفيتها. ايضا ، ستتمكن من إعادة تسمية وحذف الأعمدة وتنظيف البيانات لتطبيق بعض الوظائف ، وأخيراً تصديرها إلى ملفات CSV باستخدام Pandas library وهي library مفتوحة المصدر توفر العديد من الأدوات لتحليل البيانات. يوجد بها العديد من هياكل البيانات التي يمكن استخدامها للعديد من مهام معالجة البيانات المختلفة. كما أن لديها مجموعة متنوعة من الأساليب التي يمكن استخدامها لتحليل البيانات ، والتي تكون مفيدة عند العمل على علوم البيانات و مشاكل الmachine learning في python.
هذا المشروع موجه للأشخاص في مجال الأعمال وتحليل البيانات. وأيضًا الأشخاص الذين يرغبون في معرفة المزيد عن library Python و Pandas. يوفر لك الخطوات المهمة لتكون محلل بيانات. ايضا ، فإنه يزودك بمعرفة هياكل البيانات الأصلية ل Python...