Learner Reviews & Feedback for مقدمة عن شبكات الحاسوب وأجهزة سيسكو (Cisco) by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعتين، ستحدد المكونات المختلفة مثل الأجهزة الطرفية والأجهزة الوسيطة ووسائط الاتصال وتقوم بمحاكاة شبكات الحاسوب في Packet Tracer وإدارة أجهزة شبكة Cisco باستخدام بروتوكولات telnet و SSH و خدمات تشفير كلمات المرور.
عند الانتهاء من هذا المشروع ، ستكون قادرًا على استخدام Packet Tracer لإنشاء تصميم شبكة تشبه تلك التي تراها على الشاشة ، وتقوم بالاتصال بأجهزة الشبكة باستخدام telnet و SSH و Console وإدارة إعدادات الأمان الأساسية على أجهزة سيسكو.
هذا المشروع فريد من نوعه لأنه يعلم مهارات شبكة الكمبيوتر الأساسية للمتعلمين من مجموعة متنوعة من مستويات الخبرة باستخدام تجربة محاكاة بالكامل. في هذا المشروع ، سيكتسب المتعلمون ما يحتاجون إليه في بيئات المحاكاة كما لو كانوا يعملون على أجهزة حقيقية....