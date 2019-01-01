Learner Reviews & Feedback for نظره عامة عن البيانات المصورة باستخدام Tableau by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا المشروع ، ستكون خبير بكيفية استعمال Tableau لعمل بيانات مصورة لاستخدامها في العروض التقديمية او التقارير وبالتالي يأهلك للحصول على فرص أفضل في العمل.
. Tableau هو عبارة عن تطبيق لتحليل وعرض البيانات بصورة مرئية من خلال الاشكال البيانية المختلفة والمناسبة لنوع البيانات المستخدمة، وخلال هذا المشروع ستتعلم كيفية انشاء الاشكال البيانية و لوحة عرض البيانات و قصة مع الاخذ في الاعتبار اسس اختيار الاشكال البيانية المناسبة لعرض المعلومات وترجمة النتائج التي تفيد في الاجابة على الاسئلة الخاصة بالعمل وبالتالي المساعدة في اتخاذ القرار.
هذا المشروع مخصص للمبتدئين في مجال البيانات المرئية من خلال التطبيق على برنامج Tableau، سواء كنت جديد تماما وتريد معرفة المفاهيم الاساسية للبيانات المرئية أو تريد توسيع فهمك في هذا المجال، اذا هذا المشروع مثالي بالنسبة لك....