WL
Apr 6, 2021
昆曲传承几百年，历经数次由盛转衰，再由衰转盛，离不开像白老师这类积极弘扬昆曲艺术的文化传道者，非常精彩的课程，在享受视听盛宴的同时，了解昆曲艺术的前世今生，感恩感谢！希望昆曲在中华大地乃至全球结合新时代焕发新生！
YA
Jul 20, 2020
老師經驗豐富，教學也十分用心，整體的課程內容非常有趣，對於完全沒接觸過崑曲的人而言是個很棒的體驗。除了對傳統戲曲有初步的認識，也能學習欣賞傳統藝術與文化之美，更進一步思考如何保留傳統的經典、同時與現代的元素結合。
By 育銘 張•
Feb 20, 2018
It is a great lesson for those who are interested in music arts of china.If you enroll in this lesson,you will watch several teachers teaching you the real techniques of Kunqu Opera in this lesson.By the way,it take Chinese as its main language,so it is more available for people who learned Chinese before.
By 卉穎•
Sep 9, 2020
全部滿分!!! 日常生活中不會碰觸到崑曲，在學校也鮮少接觸到這門領域。
13周的課程讓我了解崑曲最重要的四功(唱念打做)五法(手眼身法步)，以及生旦淨末丑各個行當的特點，包括地位，服裝，或是臉相，動作等等(或是再細分)。
這門課算是理論實作並行，老師邊講解邊示範，每堂課都很有趣。
非常感謝崑曲專家讓我們了解崑曲的種種，想了解崑劇歷史以及不同特色的各種行當的話，超推這門課!!!
By 林書廷•
Nov 16, 2019
這門課是我對於崑曲的第一次接觸。老師們細心、專業和不失風趣的授課方式，使我對於崑曲有更深的認識，也從中體驗到「崑曲之美」。也讓我了解原來崑曲的表演呈現並非想像中容易，這需要許多元素的結合，和時間上的訓練與磨合。崑曲的歷史發展和現代的轉變，也讓我不禁思考起文化傳承以及傳統與現代連結的重要性。真的從這門課當中學習到許多，真心向大家推薦！
By Yamoise A•
Jul 21, 2020
老師經驗豐富，教學也十分用心，整體的課程內容非常有趣，對於完全沒接觸過崑曲的人而言是個很棒的體驗。除了對傳統戲曲有初步的認識，也能學習欣賞傳統藝術與文化之美，更進一步思考如何保留傳統的經典、同時與現代的元素結合。
By 北醫綺綺•
May 7, 2020
在上這門課之前，本來完全不知道崑曲，但藉由裡頭行當、各個老師的介紹，對於角色的認識非常鮮明，像是服裝、唱念作打各種方式，展現角色的獨特性，非常值得學習的一門課，認識由過去到現在獨到的一門藝術。
By 龎伊庭•
May 4, 2020
相對於詩詞，我們對崑曲的了解並不多，能夠透過這門課聽到許多大師級人物的講授來認識崑曲，感到非常榮幸與新奇，也被每位大師對崑曲的熱情所感染！
By 張育梁•
Jun 14, 2020
課程中老師們都說得很仔細，並且有時候也會搭配著影片播放，甚至有幾個老師還親自示範，讓人覺得這個課程真的很有趣、活潑。
By 鄭其紜•
Jan 30, 2020
老師們講課很生動活潑，用自身經驗幫助學生更了解崑曲的藝術，
上完這門課覺得收穫頗多，也更有興趣再進一步了解崑曲。
By 蘇鈺媗•
Feb 26, 2020
老師們很用心，講課也很有趣，在他們的言談中可以看出對崑曲的熱愛，使我學到了不少和崑曲有關的知識。
By 劉銓恩•
Sep 14, 2019
老師各個真材實料，示範與解說的穿插，讓我們更能體會其中的所要表達的意境!
By SHENG-FENG L•
Aug 31, 2019
非常有趣，非常好玩的課程，上可完全沒壓力，也不會艱澀難懂，老師課也很輕鬆
By 彭筑筠•
Jul 11, 2020
講師們講得非常清楚、有趣且生動，推薦給對崑曲有興趣的人，可以修這堂課。
By 黃咨諺•
Sep 23, 2018
課程簡明清楚
現場表演令人印象深刻
當週測驗內容切中課程核心，協助記憶
By 陳威志•
Dec 2, 2019
值得上的一門課，課程中每位老師經驗與知識上非常深厚，十分有趣。
By TMU b•
Mar 7, 2020
簡單易懂，老師的講解非常吸引人，會想再更進一步的了解。
By 謝昕諭•
Nov 25, 2019
這堂課很有趣，可以學習到平時較少接觸到的崑曲的內涵
By 吳恆佑•
Jul 13, 2019
內容簡單明瞭，老師講解清楚有趣，是一堂值得學習的課
By JIANGANG,WANG•
Mar 1, 2019
非常出色的课程，可以由浅显渐入。进而去赏析崑曲。
By 054 T•
Sep 29, 2020
課程本身非常有趣！講師們很用心，經常親身示範崑曲的唱腔和身段，內容生動活潑，對崑曲有了全新的認知！
前面介紹了崑曲的一些沿革，和幾部特別重要的崑曲，王安祈教授的內容非常引人入勝！聽崑曲歷史時讓人不自覺像聽故事一樣想知道後續，演講聲音超級好聽！
周秦教授課程中也介紹到崑曲中使用到的樂器，除了講解不同樂器的用途，講師還用樂器吹奏，還親自用聲音示範樂器的聲音，能夠想像樂器會發出的是什麼聲音，非常厲害！
後面課程介紹了各種行當，在舞台上表演的聲音、服裝、道具、動作等等，非常精彩！講師們都是崑劇的厲害演員，能看到他們示範崑曲中會用到的各種技巧真的非常開心！
從老師們的講解演出能了解崑曲在中華文化的歷史，知道崑曲舞台的每個細節其實都包含各種意義和感情，更體會到崑曲的美，是一堂讓人收穫豐富的課程。
By 林祖安•
Jan 20, 2021
我覺得每位上課的老師都非常有趣，不會很死板的介紹或是講解，反而利用生動而且活潑的表演方式讓我們可以更了解崑曲。現在我們的生活總是被電子產品以及課業排滿，很少有時間可以撥空給藝術，利用寒假這短短的時間，不僅讓我增加了知識，也讓我對中國的文化資產有更進一步的了解！
By 廖紋青•
Sep 30, 2020
高中畢業前有幸能接觸崑曲這門傳統藝術，但由於課程安排無法繼續深入探索。幸好，香港中文大學提供這門線上課程，讓我們能更加認識這門傳統藝術。在課程中，邀請許多國寶級演員親自講解、示範，而課後的測驗也不難，只要紮實地看完每周進度，便可以作答。
By TMU b•
Sep 19, 2020
課程有趣，看久也不枯燥。
有專業崑劇演員現場示範能夠增加學生印象。
雖是門大學問，但老師們講得淺顯易懂、容易理解。
課程搭配崑劇演出十分精彩！
By 鄭鈺儒•
Sep 23, 2020
課程中，我學到了許多中國文化之美以及崑曲的內容，是一堂非常充實的課程！
By 林育姿•
Mar 27, 2022
每個老師都各有專業，且在說與演之間把課程上得生動有趣，讓我對崑曲有更多得了解，而且發現崑曲留下來的文化都是經過老師們用心體會淬鍊，慢慢改進、創新，融入自身經歷，才變成我們現在看到的藝術，與時俱進的同時，又傳承了古老的智慧，讓我從原本的不了解，到用心體會，再到讚嘆崑曲的藝術價值，真的很喜歡這門課帶給我的藝術饗宴。
By wayne l•
Apr 7, 2021
昆曲传承几百年，历经数次由盛转衰，再由衰转盛，离不开像白老师这类积极弘扬昆曲艺术的文化传道者，非常精彩的课程，在享受视听盛宴的同时，了解昆曲艺术的前世今生，感恩感谢！希望昆曲在中华大地乃至全球结合新时代焕发新生！