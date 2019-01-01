Learner Reviews & Feedback for تصميم السيرة الذاتية باستخدام وورد اونلاين (word online) by Coursera Project Network
About the Course
هذا المشروع الإرشادي"تصميم السيرة الذاتية باستخدام ورد اونلاين" مخصص للخريجين الجدد والباحثين عن وظائف الذين لا يمتلكون مهارات عالية في استخدام الحاسوب .
في هذا المشروع الموجه الذي يستغرق ساعتين ستتعرف على مهام واجهات وبوابات ورد وتستخدم قوالب وورد في إنشاء السيرة الذاتية، كما أنك ستستخدم الجداول والصور والأيقونات في خلق قوالب السيرة الذاتية بنفسك.
لتحقيق ذلك ستسكتشف واجهات وقوالب برنامج وورد، وتتعلم كيفية اضافة الجداول والصور والأيقونات وتخصيص مظهرها. كذلك ستقوم بإنجاز فعاليتين تطبيقيتين اختياريتين لانشاء سيرة ذاتية.
في نهاية هذا المشروع ستنفذ مهمة عملية لتصميم السيرة الذاتية الخاصة بك وتضيفها الى معرض أعمالك.
يعد هذا المشروع فريداً من نوعه لأنه يمكنك من تصميم سيرتك الذاتية بدون الحاجة الى مهارات حاسوبية عالية، كما سيعلمك كيفية استخدام برنامج وورد اونلاين، الذي يعتبر أداة قيمة في حياتك الشخصية والعملية....