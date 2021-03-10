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Back to صمم موقعك الشخصي وتعلم برمجة المواقع من خلال التطبيق العملي

Learner Reviews & Feedback for صمم موقعك الشخصي وتعلم برمجة المواقع من خلال التطبيق العملي by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستقوم بتصميم موقعك الشخصي ونشره على شبكة الانترنت وذلك من خلال تعلم تلغة صميم المواقع اتش تي ام إل (لغة ترميز النص التشعبي) ولغة سي إس إس (صفحات الأنماط الانسيابية أو المتتالية)، ستتعرف على كيفية استخدام محرر النصوص لتصميم موقعك وكيفية ربط ملف التنسيق بملف المحتوى، كما ستتعلم كيفية عرض المحتوى أثناء تصميمه على المتصفح. بعد الانتهاء من تصميم موقعك ستتعلم كيفية نشر موقعك والحصول على رابط خاص بك يمكنك وضعه في حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى لينكد ان ليتمكن الجميع من رؤيته والدخول إليه. هذه الدورة للمبتدئين تماماً في مجال تصميم المواقع، لا حاجة لأي خبرات سابقة حيث سنقوم بجميع الخطوات من الصفر معاً....
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1 - 3 of 3 Reviews for صمم موقعك الشخصي وتعلم برمجة المواقع من خلال التطبيق العملي

By Ali S

Mar 10, 2021

please do another course!

By fahad a s a m

Feb 13, 2021

good

By Osama_tariq

Mar 13, 2021

iam sad

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