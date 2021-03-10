Learner Reviews & Feedback for صمم موقعك الشخصي وتعلم برمجة المواقع من خلال التطبيق العملي by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستقوم بتصميم موقعك الشخصي ونشره على شبكة الانترنت وذلك من خلال تعلم تلغة صميم المواقع اتش تي ام إل (لغة ترميز النص التشعبي) ولغة سي إس إس (صفحات الأنماط الانسيابية أو المتتالية)، ستتعرف على كيفية استخدام محرر النصوص لتصميم موقعك وكيفية ربط ملف التنسيق بملف المحتوى، كما ستتعلم كيفية عرض المحتوى أثناء تصميمه على المتصفح. بعد الانتهاء من تصميم موقعك ستتعلم كيفية نشر موقعك والحصول على رابط خاص بك يمكنك وضعه في حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى لينكد ان ليتمكن الجميع من رؤيته والدخول إليه.
هذه الدورة للمبتدئين تماماً في مجال تصميم المواقع، لا حاجة لأي خبرات سابقة حيث سنقوم بجميع الخطوات من الصفر معاً....
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