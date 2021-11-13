Learner Reviews & Feedback for استخدام كانفا لتصاميم التسويق على وسائل التواصل by Coursera Project Network
About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفية استخدام منصة كانفا وأدواتها المختلفة وتوظيفها في ابتكار تصميم احترافي لعملك حسب الهدف من التصميم، وكذلك الوسيلة التي سوف تنشر من خلالها هذا التصميم.
في نهاية هذه الدورة التدريبيّة، سوف تصبح عزيزي المتعلم قادرًا على ابتكار تصميمك الخاص بنشاطك التجاري من أجل عرضه على وسائل التواصل الإجتماعي، وستتمكن من تحديد حجم لوحة العمل لكل منشور وذلك بانتقاء القالب المناسب، ودمج الوسائط للحصول على أفضل تصميم منشور لعلاماتك أو نشاطك التجاري....
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