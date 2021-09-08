Learner Reviews & Feedback for منصة إعلانات جوجل للمبتدئين by Coursera Project Network
About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على أُسُس إعداد حملة على منصة إعلانات جوجل بالإستناد إلى أهم التفاصيل في الحملة بدءًا من أهمية الإعلان مرورًا بأهداف الحملة و أنواعها متوقفًا عند أساسياتها من فئة مستهدفة، ميزانية، موقع جغرافي، لغة وتحديد الكلمات المستهدفة إضافةً إلى تجنب الأخطاء التي تؤدي إلى فشل الحملة وصولًا إلى إنشاء حملة لموقع الكتروني على منصة إعلانات جوجل المتميزة. كل هذه التفاصيل ستجعلك في نهاية الدورة التدريبيّة قادرًا على إبتكار حملتك وصولًا للإحترافية....
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