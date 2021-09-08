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Learner Reviews & Feedback for منصة إعلانات جوجل للمبتدئين by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على أُسُس إعداد حملة على منصة إعلانات جوجل بالإستناد إلى أهم التفاصيل في الحملة بدءًا من أهمية الإعلان مرورًا بأهداف الحملة و أنواعها متوقفًا عند أساسياتها من فئة مستهدفة، ميزانية، موقع جغرافي، لغة وتحديد الكلمات المستهدفة إضافةً إلى تجنب الأخطاء التي تؤدي إلى فشل الحملة وصولًا إلى إنشاء حملة لموقع الكتروني على منصة إعلانات جوجل المتميزة. كل هذه التفاصيل ستجعلك في نهاية الدورة التدريبيّة قادرًا على إبتكار حملتك وصولًا للإحترافية....
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1 - 1 of 1 Reviews for منصة إعلانات جوجل للمبتدئين

By Nadia S

Sep 8, 2021

شكرا لقد اسفتدت منكي كثيرا

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