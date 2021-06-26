Learner Reviews & Feedback for كيف تحافظ علي امن اجهزه الشبكات باستخدام Cisco packet Tracer by Coursera Project Network
About the Course
ي نهاية المشروع ده هتقدر تبني شبكه من اجهزه الشبكات عن طريق Cisco Packet Tracer. خلال المشروع ده، هتكون قادر على تطبيق مبدأ ال Authentication على ال Router و Switch فى الشبكة ، وجعل الحواسيب الشخصية من VLANs مختلفة الاتصال مع بعضها البعض ، وأخيرا تطبيق بروتوكول DHCP على ال Router وهتكون قادر على حماية مداخل ال Switch من ال attackers.وهذا المشروع موجه للأشخاص المهتمين بالبدء في مجال أمن الشبكات والأشخاص المهتمين بهندسة الشبكات الحاسوبية. وسيعزز هذا المشروع الموجه مهاراتكم في مجال أمن الشبكات لأن ميدان الأمن هو أحد أكثر المجالات الواعدة في السنوات القادمة....
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