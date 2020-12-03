Learner Reviews & Feedback for تعلم Java و JavaFX من خلال عمل آلة حاسبة by Coursera Project Network
About the Course
مرحبًا بك في تعلم Java و JavaFX من خلال عمل آلة حاسبة. هذه دورة تدريبية قائمة على المشروع وتستغرق حوالي ساعتين لإكمالها. قبل التعمق في المشروع، يرجى إلقاء نظرة على أهداف الدورة التدريبية وهيكلها:
في نهاية المشروع ده هتقدر تعمل آله حاسبه كامله باستخدام Java و Java FX (واحدة من اهم واكبر المكاتب الموجوده). هيديك دفعه وأسس في واحدة من أهم لغات البرمجة وأوسعها استخداما، Java. project هيعلمك أسس البرمجة زي الbasic data structures، conditional statements، والloops. تعلمك الJava والJavaFX هيفتحلك أبواب وهيخليك تعرف تعمل cross platform applications متوافقة لاحتياجاتك.
Note: This course works best for learners who are based in the North America region. We’re currently working on providing the same experience in other regions....
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