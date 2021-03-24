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Back to مقدمة الى تطوير المنتجات الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

Learner Reviews & Feedback for مقدمة الى تطوير المنتجات الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة by Coursera Project Network

4.8
stars
35 ratings
10 reviews

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق أقل ساعة واحدة. في نهاية هذا المشروع سوف تتمكن من عمل خطة إنتاج, و إطلاق المنتج من خلال تعلم التخطيط بأثر رجعي, و سوف تفهم كيفية, و سبب عمل مواصفات المنتج. خلال نهاية هذا المشروع سوف تتعلم خطوات تطوير المنتجات الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. سوف تتعلم كيفية القدوم بفكرة منتج جديد, و كيفية تقييمه باستخدام نموذج استخراج أفكار ,و مصادر على الإنترنت مثل Google Trends و Amazon. سوف تستخدم طرقا تساعد على تقييم المنتج من خلال معرفة تجزئة السوق لمنتجك ,احتمالات زيادة المبيعات , و من خلال معرفة المنتجات المنافسة في السوق. أيضا سوف تتعلم كيفية تقييم الموردين , و تقييم سعر منتجك من خلال تحليل أسعار مكونات المنتج , و معدل الإنتاج. هذا المشروع موجه إلى الأشخاص, و الشركات الصغيرة و المتوسطة الذين يرغبون في تحويل أفكارهم الى منتجات تحقق المبيعات. و هو أيضا موجه لمن لديه أفكار و يريد تعلم طريقة تطويرها إلى منتجات. ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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1 - 10 of 10 Reviews for مقدمة الى تطوير المنتجات الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

By MANAL M A

Mar 24, 2021

Easy, simple and rewarding course

By Wafa s a

Mar 24, 2021

I learned what the Scamper program is, the function of the Seven Letters of the Word, their function, and the philosophy of the program

By Reham N A

Mar 24, 2021

🙏🏼❤️

By Amirah B A M

Mar 24, 2021

تأتي أهمية المنتج باعتباره عنصراً أساسياً، فلا يمكن البدء بالعمل بطريقة صحيحة دون وجود منتج قادر على البيع والمنافسة. إن الاطلاع الجيد والدراسة الكافية ومعرفة التغيرات التي قد يتعرض لها المنتج، كل ذلك يساعد في التعامل السليم مع التحديات مستقبلاً.

By Buthaina A

Apr 20, 2021

جدا خفيف وسهل و مليئ بمالعلومات لليفكرون يفتحون بزنس

By Reema A A

Mar 27, 2021

ممتاز جدا

By Lama Y A

Mar 24, 2021

Perfect

By ABEER

Mar 29, 2021

Good

By Reem A A

Mar 27, 2021

..

By Jana F A

Mar 29, 2021

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