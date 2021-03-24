By MANAL M A•
Mar 24, 2021
Easy, simple and rewarding course
By Wafa s a•
Mar 24, 2021
I learned what the Scamper program is, the function of the Seven Letters of the Word, their function, and the philosophy of the program
By Reham N A•
Mar 24, 2021
🙏🏼❤️
By Amirah B A M•
Mar 24, 2021
تأتي أهمية المنتج باعتباره عنصراً أساسياً، فلا يمكن البدء بالعمل بطريقة صحيحة دون وجود منتج قادر على البيع والمنافسة. إن الاطلاع الجيد والدراسة الكافية ومعرفة التغيرات التي قد يتعرض لها المنتج، كل ذلك يساعد في التعامل السليم مع التحديات مستقبلاً.
By Buthaina A•
Apr 20, 2021
جدا خفيف وسهل و مليئ بمالعلومات لليفكرون يفتحون بزنس
By Reema A A•
Mar 27, 2021
ممتاز جدا
By Lama Y A•
Mar 24, 2021
Perfect
By ABEER•
Mar 29, 2021
Good
By Reem A A•
Mar 27, 2021
..
By Jana F A•
Mar 29, 2021
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