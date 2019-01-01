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Back to Relational Databases - MySQL - قواعد البيانات العلائقية

Learner Reviews & Feedback for Relational Databases - MySQL - قواعد البيانات العلائقية by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية استخدام لغة الاستعلام البنائية SQL للحصول على معلومات من قاعدة البيانات. سنقوم باستخدام MySQL في هذا المشروع وسنتعلم كيفية عرض البيانات من الجداول الموجودة في قاعدة البيانات، كيفية الحصول على إذخالات بشكل غير متكرر، كيفية الحصول على نتائج بحسب شروط معينة وبحسب ترتيب تصاعدي أو تنازلي، كما ستتعلم كيفية ربط الجداول ببعضها في قاعدة البيانات للحصول على نتائج من عدة جداول باستخدام استعلام واحد فقط، ستتعلم أيضا كيفية إنشاء جدول وإضافته لقاعدة البيانات، إضافة بيانات للجدول الجديد، وكيفية مسح جدول من قاعدة البيانات. هذا المشروع هو للمبتدئين تماماً في مجال قواعد البيانات العلائقية...
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