博士，研究员，上海交通大学医学院博士生导师。1987年毕业于上海第二医科大学，获医学学士学位，后于上海理工大学高等教育管理系获教育学学士学位、管理学院获管理科学与工程博士。曾担任上海第二医科大学护理系（瑞金临床医学院）副主任，二医大/上海交通大学护理学院、卫生技术学院党委副书记，上海医药高等专科学校、上海交通大学医学院附属卫生学校副校长等职务。
有连续6年以上医院医疗工作和20余年的高等教育与管理工作经历，积累了较丰富的临床、教育和管理经验。主要研究方向是高等护理教育与管理。先后负责和完成国家级、上海市级、教委和卫生局等项目，主要研究成果有：护理本科“五改四”教学改革与管理，本科护理人才培养模式的研究，国家示范性高职院校专业建设，医学生批判性思维能力的研究，临床护士工作绩效、创新行为等理论模型研究。
参加编写全国本科和研究生统编教材和教学辅助书籍10余本（主编3本，副主编2本）。目前担任《成人护理学》课程负责人，大力推进教学改革项目，教学成果论文发表在SCI收录杂志中，并获上海市教学成果奖；担任《上海护理》、《解放军护理杂志》、《中华护理教育》和《护理研究》等杂志编委。近8年在国家级核心期刊和SCI上发表研究论文60余篇。获得上海市及以上荣誉12项，其中第1负责人6项，包括上海市普通高校教学成果二等奖2项，上海市教育科学研究成果奖二等奖1项，上海市护理科技二、三、四等奖各1项；2013年获得宝钢优秀教师奖。