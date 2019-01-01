Profile

章雅青

教授

    Bio

    博士，研究员，上海交通大学医学院博士生导师。1987年毕业于上海第二医科大学，获医学学士学位，后于上海理工大学高等教育管理系获教育学学士学位、管理学院获管理科学与工程博士。曾担任上海第二医科大学护理系（瑞金临床医学院）副主任，二医大/上海交通大学护理学院、卫生技术学院党委副书记，上海医药高等专科学校、上海交通大学医学院附属卫生学校副校长等职务。 有连续6年以上医院医疗工作和20余年的高等教育与管理工作经历，积累了较丰富的临床、教育和管理经验。主要研究方向是高等护理教育与管理。先后负责和完成国家级、上海市级、教委和卫生局等项目，主要研究成果有：护理本科“五改四”教学改革与管理，本科护理人才培养模式的研究，国家示范性高职院校专业建设，医学生批判性思维能力的研究，临床护士工作绩效、创新行为等理论模型研究。 参加编写全国本科和研究生统编教材和教学辅助书籍10余本（主编3本，副主编2本）。目前担任《成人护理学》课程负责人，大力推进教学改革项目，教学成果论文发表在SCI收录杂志中，并获上海市教学成果奖；担任《上海护理》、《解放军护理杂志》、《中华护理教育》和《护理研究》等杂志编委。近8年在国家级核心期刊和SCI上发表研究论文60余篇。获得上海市及以上荣誉12项，其中第1负责人6项，包括上海市普通高校教学成果二等奖2项，上海市教育科学研究成果奖二等奖1项，上海市护理科技二、三、四等奖各1项；2013年获得宝钢优秀教师奖。

    Courses

    常见慢性病的健康管理

    Other topics to explore
    Placeholder
    Arts and Humanities
    338 courses
    Placeholder
    Business
    1095 courses
    Placeholder
    Computer Science
    668 courses
    Placeholder
    Data Science
    425 courses
    Placeholder
    Information Technology
    145 courses
    Placeholder
    Health
    471 courses
    Placeholder
    Math and Logic
    70 courses
    Placeholder
    Personal Development
    137 courses
    Placeholder
    Physical Science and Engineering
    413 courses
    Placeholder
    Social Sciences
    401 courses
    Placeholder
    Language Learning
    150 courses

    Coursera Footer

    Start or advance your career

    Browse popular topics

    Popular courses and articles

    Earn a degree or certificate online

    Coursera

    Community

    More

    Learn Anywhere
    Download on the App StoreGet it on Google Play
    Placeholder