CC
Nov 18, 2019
毕明辉老师讲课思路清晰，课程内容按照时间和地域划分，不仅适合初学者，也适合音乐专业的同学对20世纪西方音乐有一个系统的整理。每周习题基本和该周授课内容相符，偶尔有一些超出范围，可以接受。期末考试是对于前7周学习内容的整体提问，略有难度，因此推荐从头开始做详细的笔记，以便做题时自我对照、查漏补缺。整体来说是一门非常不错的课，非常感谢，诚意推荐。
WW
Jun 15, 2021
毕明辉老师的讲解由浅入深，课程内容十分实用，适合对音乐史感兴趣的人们修习。习完之后感觉收穫颇丰，也让音乐专业的我能够更加系统化的串起整个西方音乐历史长流。感谢毕老师以及幕后所有的工作人员~大推毕老师的课!!!
By Chang1003•
Nov 18, 2019
毕明辉老师讲课思路清晰，课程内容按照时间和地域划分，不仅适合初学者，也适合音乐专业的同学对20世纪西方音乐有一个系统的整理。每周习题基本和该周授课内容相符，偶尔有一些超出范围，可以接受。期末考试是对于前7周学习内容的整体提问，略有难度，因此推荐从头开始做详细的笔记，以便做题时自我对照、查漏补缺。整体来说是一门非常不错的课，非常感谢，诚意推荐。
By Junchen Z•
Jan 23, 2017
This class is very helpful to me. Currently, I'm still learning this class which makes up a lot of basic music knowledge.
By Wan R W•
Jun 16, 2021
毕明辉老师的讲解由浅入深，课程内容十分实用，适合对音乐史感兴趣的人们修习。习完之后感觉收穫颇丰，也让音乐专业的我能够更加系统化的串起整个西方音乐历史长流。感谢毕老师以及幕后所有的工作人员~大推毕老师的课!!!
By way•
Apr 14, 2019
课程内容实用且易于学习，深入浅出又不失全面系统，给我带来了非常好的学习体验和学习效果。我十分愿意继续在此学习下去。也感谢所有工作人员和老师为此付出的努力！谢谢！
By FangZhen•
Sep 21, 2021
学会了欣赏音乐的本质
By Ziyu S•
Jul 4, 2020
very nice
By Vikki Q•
Dec 4, 2017
非常棒中文的课程！
By Yi Y•
Apr 9, 2019
I really like this course! It provides a big picture of music history first, and then focuses on the 20th Century. The only thing that I think can be improved is the in-class questions. I think they are not as helpful as the after-class quiz.
By jiong s•
Apr 6, 2018
总体挺有帮助的，但部分课件似乎授课时候音乐欣赏时间过长，稍微影响了课程内容本身的丰富程度。
By Wang L•
Aug 18, 2020
老师的课内容很丰富，但更多像是在念教科书，个人觉得偏专业化，不容易理解和消化。
By Shem•
May 7, 2020
劣質的 PowerPoint，談的是音樂，但影片裡看不到任何審美趣味，d