JH
Sep 11, 2015
This course is really useful for me. It helped me clarify many programming concepts and strengthen my programming skills. Thank you very much!
ZZ
Jul 12, 2021
Please give the test cases when the code is failed, otherwise, it makes people confuse.
By MegaRange•
Mar 28, 2019
课程还是很清晰的，而且很有趣。老师的字句清楚，1.75倍的速度也能听清楚。然而这一次的这门课没有冰激凌车……
即使不是新手，也能学到很多。
By Weizong S•
Oct 11, 2017
After learning the course, I can control my scripts better.
By Wen S•
Jul 26, 2017
function, recursive, pointers are extremely great!! If there could be more topics about structures, then that would be perfect!
By HaoXiang C•
Apr 6, 2019
超棒的，對於入門而言真的是淺顯易懂，老師講解很清楚，是我上過最好打的一門C程序課程了
By XIAO L•
May 19, 2019
指针部分讲的实在是太棒了
By Zhao Y•
Jan 30, 2019
课程内容还是非常不错的，但是练习题和测试系统非常糟心。测试系统无法给出错的是什么和测试数据，会常常造成一两个礼拜解决不了bug的问题。练习题基本都是与课程本身无关的，基本起不到什么对于课程内容的提升，甚至还有很多算法的内容参杂其中，除了身心致郁没有任何作用，建议大家看完算法部分再来做题。感觉这个题目应该是助教放的，这个助教还完全没看课程内容，造成了体验很差。如果感觉题目做不出，不是你的问题，也不是课程的问题，是题目本身就不是这个阶段该做的！！！！！
By Jung W H•
Sep 12, 2015
This course is really useful for me. It helped me clarify many programming concepts and strengthen my programming skills. Thank you very much!
By Xiaohan T•
Apr 5, 2016
这个系列的课程我都好喜欢！！！我今年已经被CMU计算机院的一个硕士项目录取了，非常感谢《程序设计与基础》专项课程，把我引进CS的大门，让我在学校C++考试中收获满分，同时成功完成从金融本科转到世界顶级CS硕士项目的飞跃！Coursera真是一项伟大的发明~当代的希望工程！
By 周可人•
Jan 26, 2018
教学视频生动有趣，学起来一点也不枯燥。
多数作业题难度不大。个别难题如期末考试的走出迷宫，最好能出视频讲解一下。
如果条件允许，最好每次作业后有习题课，以文本或视频的形式讲解作业题。习题课最好能在当周结束或作业全部提交后再放出，以免学生不尝试做题就直接看答案。
By Luckyboys•
Aug 14, 2020
还是有蛮多知识点是尽管写了10几年互联网程序还是不会碰到或者学习到的。
非常感谢这个课程
唯一想要吐槽的就是作业系统，错误的时候，如果把错误的输入可以打印出来的话，就可以针对测试用例进行调试了。
最起码如果作业可以做到这个效果，就非常棒棒的。
By ZHOUJIANFEI•
Jul 30, 2017
Clearly illustrated knowledge, extremely helpful for beginners as well as students who has some fundamentals.
By 哲沂•
Aug 21, 2016
真不希望课程就这样结束，讲的太好了，有知识有能力又能深入浅出讲清楚教给他人的人太少太珍贵。看轻扣面向对象之门这一节，就非常强烈的愿望想跟李老师一起学OO，一直学下去，到c++，到数据结构和算法。
By Jingxia P•
Sep 7, 2017
Best C course! I should have asked my college tuition back and to coursera/Peking University!
By Zhuzhanpeng•
Jul 12, 2021
Please give the test cases when the code is failed, otherwise, it makes people confuse.
By Xuetao H•
Jan 24, 2016
A good introductory course. Easy and you can begin to program after taking the course.
By 张东伟•
Oct 30, 2017
老师讲得挺好的，很仔细，深入浅出。绝大部分题目还是挺循序渐进的，能得到训练，个别题目可能涉及一些数据结构，不过好好花时间研究一下还是能写出来的，与诸位共勉。
By 邓尚律•
Oct 25, 2015
The teacher is devoting and the courses are very helpful for first-learners.
By Ming M•
Mar 8, 2018
Like Ge Li, his explains things in detail and very clear.
By Yan S•
Jul 10, 2016
李老师讲课依然深入浅出，通俗易懂的讲解c语言中的逻辑思路，当然自学的部分很多，不过李老师指出了一条便捷的路。
By Wang Q•
Mar 31, 2018
李老师讲的真的很棒，前后知识点都很连贯，减小了理解的难度。而且特别喜欢李老师的态度，要学的有乐趣！
By 陈晓•
Jul 14, 2016
虽然在期末考试的时候卡了好久，但是完成课程的时候好开心，收获了很多。老师的讲解很到位，谢谢！
By 曾瑞•
Jul 2, 2018
帮助我扫除了很多知识盲点，学完了这个系列课程，才觉得自己入门了。老师讲课清晰又易于理解。
By 李夏天•
Apr 26, 2016
李戈老师讲的是方法原理，受人以渔，真心大爱，希望有更多课程，会继续跟听李老师课程～！
By Eugene W•
Jul 1, 2019
Very good continuation of the last course
By Matt Y•
Nov 24, 2015
Minor mistakes in examples and exercises.