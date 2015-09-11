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Course 2 of 7 in the
程序设计与算法 Specialization
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Skills you will gain

  • Computer Display Standard
  • C Programming
  • C++
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Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up93%(1,436 ratings)
Week
1

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5 minutes to complete

欢迎加入《C程序设计进阶》

5 minutes to complete
2 videos (Total 5 min)
Week
2

Week 2

5 hours to complete

C程序中的函数

5 hours to complete
6 videos (Total 97 min)
Week
3

Week 3

5 hours to complete

函数的递归

5 hours to complete
7 videos (Total 129 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

指针（一）

2 hours to complete
8 videos (Total 113 min)

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