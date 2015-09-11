如果说学习过《计算导论与C语言基础》，你已经迈入了C语言的殿堂，那么《C程序设计进阶》将帮助你更上一层楼，理解“结构化程序设计的基本思想”，掌握“C程序设计的基本技巧”，养成“良好的编程习惯和编程风格”，编写出“真正具有生命力的计算机程序”。完成这门课的学习，你将能解释C程序设计语言的基本概念与知识，并且使用C语言编写计算机程序解决生活工作中的实际问题。
About this Course
Skills you will gain
- Computer Display Standard
- C Programming
- C++
Offered by
Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
欢迎加入《C程序设计进阶》
在学习完“理性认识C程序”之后，我们希望同学们能够自己动手编写一些简单的C程序了！如果你还没有具备这个能力，一个可能的原因是因为你还没有进行“足够的训练”。因为，学习一门程序语言，需要你获得的有两样东西——“知识”和“技巧”。“知识”可以通过讲授传递，但“技巧”却只能通过训练获得。因此，我们鼓励同学们在“理性认识C程序”这个迭代周期中，多多进行简单的编程练习，以便获得“技巧”。（注意：我们特别鼓励同学们多多进行“简单”的编程练习，因为，所有复杂的问题，都是简单问题的组合。我们的教学实践表明：多做简单练习，不但可以提升学习者的学习信心，也非常有助于编程技巧的提升！）在完成“理性认识C程序”部分的学习之后，我们将开始新的迭代周期——“结构化的程序”。在这个部分，我们将讲授一种基本的、用于将程序组织成“模块”的语言成分——函数。函数实际上是C程序的基本组织单位，是C程序设计中的重要组成部分。在这个迭代周期中，同学们不仅要学习函数的定义方式、调用方式，还要学习一种重要的函数使用方法——递归。我们将讲授递归调用的基本机理，并讲授“利用递归解决问题的技巧”。这部分，讲本课程C程序设计部分的一个难点！不过，请同学们不要担心，我们将力图通过最简明的讲解方式，帮助大家掌握“递归”的使用方法，力争“化困难于无形”。我们一起努力吧！PS：我们这门课程一直处在不断地建设与优化当中，吸取了很多以往课程的经典视频，所以如果你看到视频中出现了不同课程的名字，也不要惊讶哦，因为你正在集百家所长。
C程序中的函数
本次课，我们讲授“函数”的基本概念、定义方式、调用方式、参数传递方式等基本知识。其间，我们还将讨论“变量的作用域”的问题。PS：我们这门课程一直处在不断地建设与优化当中，吸取了很多以往课程的经典视频，所以如果你看到视频中出现了不同课程的名字，也不要惊讶哦，因为你正在集百家所长：）
函数的递归
本次课是C程序设计部分的一个难点。但，请不要担心，我们将按照“由简单到复杂”的方式进行讲解。我们先为大家讲解“递归调用”的执行过程，以便让大家看到“其实，递归调用与普通函数调用没什么不同”的道理，在此基础上，再去详细分解递归调用的过程，以印证我们学到的知识。
指针（一）
本次课我们为大家讲解“指针”“指针变量”“指向变量的指针”等名词的基本含义。在此，需要特别提示大家：请大家务必明确区分上述的基本概念，以便在后面的课程中准确的使用它们。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM C程序设计进阶
李老师讲课依然深入浅出，通俗易懂的讲解c语言中的逻辑思路，当然自学的部分很多，不过李老师指出了一条便捷的路。
课程内容还是很不错的，期末考试也有点难度。但是作业有点少，练习题和习题课有点少。而且老师和助教基本上已经没有看论坛了，导致论坛有很多积压的问题。
This course is really useful for me. It helped me clarify many programming concepts and strengthen my programming skills. Thank you very much!
After learning the course, I can control my scripts better.
About the 程序设计与算法 Specialization
本专项课程旨在系统培养你的程序设计与编写能力。系列课程从计算机的基础知识讲起，无论你来自任何学科和行业背景，都能快速理解；同时我们又系统性地介绍了C程序设计，C++程序设计，算法基础，数据结构与算法相关的内容，各门课之间联系紧密，循序渐进，能够帮你奠定坚实的程序开发基础；课程全部配套在线编程测试，将有效地训练和提升你编写程序的实际动手能力。并通过结业实践项目为你提供应用程序设计解决复杂现实问题的锻炼，从而积累实际开发的经验。因此，我们希望本专项课程能够帮助你完成从仅了解基本的计算机知识到能够利用高质量的程序解决实际问题的转变。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
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