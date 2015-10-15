By Yangkai Z•
Oct 15, 2015
Recommended by my friend,I think it is a very useful.Most importantly,the instructor Dr.Liu is very charming!
By viliashen•
Dec 17, 2015
对于应用心理学入门很棒的一门课程。
By 周彦•
Aug 28, 2019
刘老师的讲解很耐心，抽丝剥茧，生动亲和专业到位，很好。作为心理学的基础课程，希望借此开始我对Coursera和心理学的探索之旅，谢谢Coursera。Thanks!
By Karen W•
Aug 15, 2021
老师的课程编排十分用心，除了基础的理论讲解以外，最喜欢的部分是每期的访谈内容，跟不同嘉宾的对话能让我对理论知识有了实际的认知和更广泛深刻的理解。
By 王明霞•
Jan 13, 2016
很好，很耐性，讲得很慢，很详细，很有带领性，带着学员一步一步了解心理学，懂得心理学。
By liuwtyuntech@gmail.com•
Mar 16, 2016
這門課程精心設計與製作，可以涵蓋當代生活中，個人與人群所關聯的主要心理學應用課題。
By Hank H•
Apr 7, 2021
非常适合的心理学入门级课程！感谢老师！
By fulancy•
Apr 4, 2016
老师讲的内容层次清晰
By Charkey•
Sep 27, 2015
刘老师讲得很好。
By longliang•
Nov 15, 2015
bravo
By 汪泉•
Oct 13, 2015
受益匪浅
By Hechunxu•
Apr 29, 2019
非常
By 钟焕馨•
Mar 27, 2016
内容是很丰富很好，就是老师讲课时说话有点断断续续……
By lily-zhao•
Jun 26, 2016
刘教授的课程，条理清晰，思维清晰。
By 迟国祥•
Sep 30, 2015
不错哦
By Zhang Q•
Aug 30, 2016
课程很好 但上课的人很少 同伴作业等了两期才批改完
By yay y•
Jun 29, 2021
poor expression of language, transcript provided is also unclear, overall its hard to understand the lessons