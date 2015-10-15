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Learner Reviews & Feedback for 当代应用心理学 by Shanghai Jiao Tong University

4.6
stars
68 ratings
16 reviews

About the Course

【课程介绍】 《当代应用心理学》是由云林科技大学 刘威德教授主讲的一门应用心理学课程 并由云林科技大学 惠龙博士担任总顾问 课程将精选八项心理学与日常生活息息相关的应用议题，藉由生活对象设计(人因心理学)、消费行为、领导管理、性格分析、犯罪行为、心理保健与心理测验、人际关系等方面运用生活知能、个体行为与态度、测验诊断加以说明诠释应用心理学之奥妙。例如:自行车设计动向、民众购车消费行为、便利商店兑币代换机制、组织领导策略、关注情绪管理、人格特质透析、以及如何经营成功良好的职场与人际关系等事例，深入浅出探讨来应用心理学的理论与实际生活经验分析概念。 【课程大纲】 探讨从众/群众心理、消费行为模式、成功营销的法则、消费者的觉察-广告营销的心理法则、广告营销心理实例探讨、探讨领导管理的现象、管理组织的策略、成功领导者的特质、组织人事的经营管理、探讨人格特质分析、人格的形成和发展、性格的影响因素、性格的常态与偏态、探讨犯罪心理、偏差行为发展脉络分析、法律与生活的关系、犯罪与偏差行为的预防-罢凌行为的心理探讨、探讨心理保健层面、情绪管理、快乐心理、落实小区心理保健、个别心理特质的差异、心理测验的原理、探讨如何藉由心理测验及诊断工具了解个别特质的差异、心理测验的迷思概念、探讨人际关系互动网络、人际关系的影响因素、成功职场心理的经营、职场的求职陷阱以及以上各内容之实例。 第1周：心理学原理概述Introduction 第2周：人因心理学原理简介及实例探讨Human Factors and Ergonomics 第3周：消费者心理学原理简介及实例探讨Consumer Psychology 第4周：组织及领导心理学原理简介及实例探讨Leadership Psychology 第5周：性格心理学原理简介及实例探讨Personality Psychology 第6周：法律与犯罪心理学原理简介及实例探讨 Law and Criminal Psychology 第7周：身心健康与适应心理原理简介及实例探讨Mental Health Psychology 第8周：心理测验与个别特质差异的原理简介及实例探讨Psychological Testing 第9周：人际与职场心理的原理简介及实例探讨Human Relationship and Career Psychology 【学习目标】 心理学是一门探讨人性的科学，剖析个体的内隐心理历程和外显行为反应。涉及范围广泛，涵括有认知、情绪、人格、人际、和领导等多方领域，同时也和日常生活息息相关如婚姻、消费、家庭、对象设计等密不可分，心理学的影响层面扩及到教育、社会、科学、医学、生物等层面。因此，探讨分析心理学所产生的生理行为间接亦或直接影响到个人心智，运用大脑运作模式来解释个人行为，应用层面在日常生活中比比皆是。本课程之目标在于探讨心理学的科学理论基础原理、以心理学的观点检视剖析周遭生活中的个人与社会行为现象，并进而能够觉察与改变个人的心理历程与行为模式，终而能够经营圆满合谐而健康的人生。 【学习要求】 本课程的在线教材将以较短的课程长度实施9周，每周2小时，共18小时，每周规划一主题(topic)，每一个主题分为若干节(section)或讲次(lecture)，以及符合学习专注力时间长度的上课内容（15分钟小单元），透过在线学习平台，由教师制作提供主题明确且长度适中的单元教学影片，辅以测验及作业，让学生依自己学习步调在线自我学习，并藉由教师设计安排的学习互动，与老师及同侪于虚拟平台或实体空间进行探索讨论。教学互动及评量回馈，提升在线学习的质量及效能，期能建立华文课程品牌。 【教材教参】 Sternberg, Robert J. (2004). Psychology 4th.C.A. Thomson Wadsworth. Bekerian, D. A. &Levey, A. B. (2005). Applied Psychology. Oxford. Cascio, W. F. &Aguinis, H. (2005). Applied Psychology in Human Resource Management. Pearson Prentice Hall. 美国心理学会(American Psychology Association, APA)资源 张春兴(1991).现代心理学。台北：东华书局。 张春兴(2003).心理学原理。台北：东华书局。 张春兴主编.世纪心理学丛书。东华书局(繁体字版)。浙江教育出版社(简体字版)。...

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1 - 17 of 17 Reviews for 当代应用心理学

By Yangkai Z

Oct 15, 2015

Recommended by my friend,I think it is a very useful.Most importantly,the instructor Dr.Liu is very charming!

By viliashen

Dec 17, 2015

对于应用心理学入门很棒的一门课程。

By 周彦

Aug 28, 2019

刘老师的讲解很耐心，抽丝剥茧，生动亲和专业到位，很好。作为心理学的基础课程，希望借此开始我对Coursera和心理学的探索之旅，谢谢Coursera。Thanks!

By Karen W

Aug 15, 2021

老师的课程编排十分用心，除了基础的理论讲解以外，最喜欢的部分是每期的访谈内容，跟不同嘉宾的对话能让我对理论知识有了实际的认知和更广泛深刻的理解。

By 王明霞

Jan 13, 2016

很好，很耐性，讲得很慢，很详细，很有带领性，带着学员一步一步了解心理学，懂得心理学。

By liuwtyuntech@gmail.com

Mar 16, 2016

這門課程精心設計與製作，可以涵蓋當代生活中，個人與人群所關聯的主要心理學應用課題。

By Hank H

Apr 7, 2021

非常适合的心理学入门级课程！感谢老师！

By fulancy

Apr 4, 2016

老师讲的内容层次清晰

By Charkey

Sep 27, 2015

刘老师讲得很好。

By longliang

Nov 15, 2015

bravo

By 汪泉

Oct 13, 2015

受益匪浅

By Hechunxu

Apr 29, 2019

非常

By 钟焕馨

Mar 27, 2016

内容是很丰富很好，就是老师讲课时说话有点断断续续……

By lily-zhao

Jun 26, 2016

刘教授的课程，条理清晰，思维清晰。

By 迟国祥

Sep 30, 2015

不错哦

By Zhang Q

Aug 30, 2016

课程很好 但上课的人很少 同伴作业等了两期才批改完

By yay y

Jun 29, 2021

poor expression of language, transcript provided is also unclear, overall its hard to understand the lessons

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