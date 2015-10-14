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Instructor

Offered by

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Shanghai Jiao Tong University

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云林科技大学 (Yunlin University of Science and Technology)

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

第一章 心理学原理概述

2 hours to complete
7 videos (Total 101 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

第二章 人因心理学原理简介及实例探讨

3 hours to complete
9 videos (Total 134 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

第三章 消费者心理学原理简介及实例探讨

3 hours to complete
8 videos (Total 127 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

3 hours to complete

第四章 组织及领导心理学原理简介及实例探讨

3 hours to complete
9 videos (Total 150 min), 1 reading, 1 quiz

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