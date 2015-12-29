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Nanjing University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up95%(2,273 ratings)
Week
1

Week 1

2 minutes to complete

欢迎学习《心理学与生活》

2 minutes to complete
1 video (Total 2 min)
3 hours to complete

感知与记忆

3 hours to complete
8 videos (Total 66 min)
Week
2

Week 2

3 hours to complete

发展与教育

3 hours to complete
8 videos (Total 82 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

情绪与情感

3 hours to complete
8 videos (Total 85 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

动机与人格

3 hours to complete
8 videos (Total 73 min)

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