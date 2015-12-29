心理学很神秘？你会发现，只要有人的地方，就有心理学！
心理学很深奥？你会发现，似乎每个人都是大众心理学家，谁都可以说点“心理学”。 的确，我们生活中处处都是心理学！但这门课程却要告诉你，我们常常挂在嘴边的“心理学”绝大部分是错的，剩下的一小部分也是不全面的。 在本课程中，我们会一起把看似复杂的心理学理论运用到简单的生活现象中，在理解和掌握心理规律和原理后，用独具的慧眼看到一个与原先完全不同的生活世界。
心理学很神秘？你会发现，只要有人的地方，就有心理学！
心理学很深奥？你会发现，似乎每个人都是大众心理学家，谁都可以说点“心理学”。 的确，我们生活中处处都是心理学！但这门课程却要告诉你，我们常常挂在嘴边的“心理学”绝大部分是错的，剩下的一小部分也是不全面的。 在本课程中，我们会一起把看似复杂的心理学理论运用到简单的生活现象中，在理解和掌握心理规律和原理后，用独具的慧眼看到一个与原先完全不同的生活世界。
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欢迎你学习《心理学与生活》！你是否发现，有人的地方，就有心理学！你是否发现，似乎每个人都是大众心理学家，谁都可以说点“心理学”！但是，你知道吗？我们天天挂在嘴边的“心理学”绝大部分是错的，剩下的一小部分也是不全面的。你知道吗？简单的生活现象实际富含复杂的心理学。本课程将带领你用独具的慧眼看到一个与原先完全不同的生活世界。
你看世界仅仅通过你的眼睛吗？其实你感知到的世界不仅仅是眼睛看到，还包含着你各种各样的经验，以及你自己主观的加工，即使是你引以为傲的记忆也常常会欺骗和戏弄你哦！“耳听为虚，眼见也未必实”，掌握这些感知与记忆的知识，将会帮助你了解你自己究竟是如何“看”这个世界的。这其中也包括那个在你熟睡之后，绮丽奇幻的梦中世界！
你会不会常常觉得自己的自制力不够？或许这恰恰是因为你的延迟满足能力不强。无论是延迟满足，还是性别意识，许多能力和特质都是你从小慢慢培训起来的。因此，你将会看到婴儿的依恋与成人的恋爱、儿童的游戏与成人的道德之间的联系，也将会了解人类最基本的三种学习模式，并借此学会有效地塑造良好的行为。因为，这个部分就是希望让你更多了解你的过去，或者说更多懂得你未来的孩子。
为什么你会有那么多爱恨情愁？看似绝对主观的情绪与情感，却可能往往只是由环境中的一杯水、一朵花这样很细小的事物激发的。这个部分将探索情绪与情感，人类最为复杂的内心世界，让你看看它们神经生物的本质特性，让你了解如何与他人发生情感的联接，也让你知道怎样变得更有魅力。当然，还要让你了解更多关于压力和应激的知识，让你可以更好地应对人生的危机与挑战。
你可能莫名其妙地喜欢上一个人，也可能无缘无故地冲某个人发脾气，这些似乎都不受你自己意识的控制。这就是潜意识，一种蕴藏在你内心深处的神秘力量，它在真正激活你的动机、左右你的行为。而潜意识又是精神分析的核心概念之一。除此之外，行为主义、人本主义和特质理论也都是重要的人格理论流派，你将从不同的角度学习这些理论，让你更加明确心理正常与否的标准，同时也能更好地解释人类的行为。
在一个特定情境中，你的行为可能变得“不由自主”，而从众和服从可能夺走你思考与辨别的能力。认识它们，或许可以给你自己多争得一点理智。人具有归因的本性，但在寻找原因的过程中却又很容易犯各种错误。身处不同的文化与社会环境中，你的行为也会有错综复杂的变化。这个部分将会让你看到，人类的行为绝不仅仅受到其自身人格的制约，还受到社会情境的影响，甚至因此出现巨大的变化和偏差。
很好的课程！生活里有闲暇时间非常值得听听。老师讲课生动、形象、有趣。内容涉及面广，对今后生活的认知有一定的帮助，感谢老师和课程编辑人员的工作！评论只给4星是因为课程里同学作业互评这部分评分实在太慢！
做为在coursera上的第二门课 我还是选择了母语的课程 老师讲的还是不错的 很多例子都在现实生活中有用到 不会那么枯燥 结合了实际 课后的作业也是课上的衍生 如果对心理学有点兴趣 我觉得可以读一下 很多例子还是很有用的 完全能满足你对心理学的好奇
老师讲得很生动，很容易懂。而且对我这个非专业人士来说，知识点也是非常丰富，非常推荐没有心理学基础的人学习。
谢了，老师。听你的课程就是一种享受。能够从另外的一个层面了解人性的优点和缺点，谢谢了，真的在这门课上收获了宁静和思考。
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