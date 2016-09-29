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Jan 7, 2016
老师讲解的很生动，讲的都是生活中常见的事情，让我对自己和他人的行为和想法有了重新的认识和思考，课件做得也很好，很期待新的课程上线！
NL
Dec 29, 2015
谢了，老师。听你的课程就是一种享受。能够从另外的一个层面了解人性的优点和缺点，谢谢了，真的在这门课上收获了宁静和思考。
By 朱艳侠•
Sep 29, 2016
这是我在coursera上完成的第一门课（第二门选什么还没看好）。因为我比较喜欢心理学，尤其是这种和生活比较贴近、学完能直接应用于生活的心理学课程形式，所以感觉对我自己还是比较有用的。
老师讲的也比较流畅、通俗、易懂，节奏一气呵成却也并不让人紧张，举的例子也让人有耳目一新、恍然大悟，或者说所见略同的感觉，还是挺好的。
因为是自己的兴趣和想要应用所在，所以所有的作业我都是自己独立认真完成的。感觉相当于用学到的内容对自己的生活小小梳理了一遍。
只是感觉证书的费用还是偏高了点，如果能低一些就好了。——尽管我可以不申请这个证书，但是既然认真学完了、通过了，顺便那拿个证书不是更好吗？
By NANNAN L•
Dec 30, 2015
谢了，老师。听你的课程就是一种享受。能够从另外的一个层面了解人性的优点和缺点，谢谢了，真的在这门课上收获了宁静和思考。
By xiewei•
Jan 9, 2016
老师讲得很生动，很容易懂。而且对我这个非专业人士来说，知识点也是非常丰富，非常推荐没有心理学基础的人学习。
By 林逸晴•
Dec 18, 2015
之前在学堂在线上过清华的心理学概论，两者对比来说其实我更喜欢这一门课程，清华的那门课总感觉知识讲得有点散，作业与课堂讲的内容不大相符，需要自己再去看额外资料，这一门课的脉络就非常清晰，每一个单元围绕一个主题，作业则是把本周学到的知识用来解释一些生活中的问题并提出解决建议，以使学生学以致用，这一点我非常喜欢。同学互评时也可以从别人的作业中学到东西。
By Xu c•
Jan 7, 2016
老师讲解的很生动，讲的都是生活中常见的事情，让我对自己和他人的行为和想法有了重新的认识和思考，课件做得也很好，很期待新的课程上线！
By kevin_zh•
Sep 24, 2015
有关梦的那节课解释了为什么做过某事之后会有以前在梦中梦到过的感觉。老师语言诙谐举例妥帖，不失为闲暇之余充电的好课。
By 高林•
Sep 28, 2015
I like this course and especially the handsome teacher. All I can get from this course that can be used in life, very useful! If convenient, I hope there will be other curses taught by the teacher.
By LEOW C S•
Jun 7, 2017
The lecturer is well equipped and also knowledgeable. He is dedicated and also has well prepared. Each topics can be developed as an individual modules. Well done!
By 肖娴•
Aug 14, 2015
I think this course is hepful.I like the content management and form design of the course.And I like the teaching style of the teacher. Thanks for this platform!
By Han Z•
Dec 22, 2015
非常好的心理学入门课程，老师的讲解风趣而贴近生活，用了大量当前的用语和学生生活中可能碰到的场景来加以示例。整个课程采用自助方式，在时间上可以自由支配，从而也降低了学习的压力。缺点是互评作业的时候发现有相当多的同学提交的质量较差，很少碰到能够对自己的理解能够有再提升的机会，另外课程未直接提供讲义，只能自己做好笔记了。
By 徐立•
Aug 28, 2015
the teacher is very nice and charming and teaching in Chinese makes it easy for the Chinese students.in addition ,the course itself is very helpful.
By 花花花心大萝卜•
Aug 15, 2015
this course is the first course I have completed in coursera. It's very interesting ,I learned much knowledge about psychology.
By 黄彩塑•
Apr 13, 2016
老师常用生活的例子解释专业名词十分有趣，而我一直自认很认真学习，也学得不错，却选择题都得不了满分，学习还是反馈才能知道掌握如何。还有就是作业写完好几天都没人评分，感觉好心塞，要是能进个群，大家快互评就不会那么压力山大了。
By 胡静怡•
Dec 20, 2015
这是我在coursera完成的第一门课，so happy！《心理学与生活》既浅显易懂又包含了心理学的专业知识，非常非常喜欢老师的课！如果同伴互评的作业能更加灵活多样一些就更好了。
By 梁芳昊•
Sep 1, 2015
This course is great. If we can learn well, we can deal with many things in our life.
By 黎丹•
Sep 18, 2015
非常好的课程。系统的学习心理学，有助于认识自己，认识他人，认识群体和社会。这个课程深入浅出，是一门很好的心理学入门课程，希望南京大学推出系列心理学课程。
By 黄金刚•
Sep 12, 2015
It's very helpful to what I need.Thanks to this course,I have learned a lot.
By 林珑•
Oct 2, 2015
喜欢这个课，简单易懂的说明方法，教会我一些心理学常识，让我能更好地认清自己，更好地认识周边的人和事。
相信它也能帮助我更好地处理生活中的事情。
By Jason M•
Sep 6, 2015
Very interested, and very useful. Can easy apply it in our daily life.
By 袁春燕•
Sep 20, 2015
非常好的课程，系统性很强，语速适中，理解起来很顺利，例子也很生动，视频的后期加工也不错，总之体验很好！ 感谢老师也感谢课程的制作团队！
By 栗连波•
Feb 9, 2017
不错，通过这门课程的学习可以跟好的认识自己，指导在学习生活中遇到的各种问题，每个人都应该学习一点心理学才可以更容易生活的更轻松！
By 王燕枝•
Aug 25, 2015
陈昌凯老师从心理学的角度去解释生活中的一些现象，让人真切地体会到了心理学的影响，也增强了我对心理学的兴趣，是非常不错的一门课。
By 杨青•
Jul 6, 2016
讲得很幽默，作为一个门外汉了解了很多基础的知识，还想继续去学习更多的心理学。希望coursera上能有更多更深的课程。
By 张娜•
Oct 31, 2015
The courses helps me a lot and thank the teacher very much.
By 苏雁子•
Jun 17, 2016
能对心理学有了一些基础的了解，受益良多。选用的案例也都是非常生活的，简单易懂的。讲师虽然不够帅，但是还有点幽默的呢。