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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

25 minutes to complete

什麼是發展心理學？

25 minutes to complete
6 videos (Total 14 min), 2 readings
Week
2

Week 2

2 hours to complete

發展心理學理論中的哲學基礎與立場爭論

2 hours to complete
6 videos (Total 62 min), 2 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

4 hours to complete

發展心理學方法論中的兩個議題（上）

4 hours to complete
5 videos (Total 85 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

發展心理學方法論中的兩個議題（下）

2 hours to complete
5 videos (Total 52 min), 1 reading, 1 quiz

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