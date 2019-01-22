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Learner Reviews & Feedback for 發展心理學：哲學觀與方法論 (Developmental Psychology: Philosophical Bases and Methodology) by National Taiwan University

4.6
stars
62 ratings
16 reviews

About the Course

人性本質的開端是善或惡？成長與改變的原因是源自遺傳或環境？人類發展的過程是如小樹苗漸成大樹般的量變、還是如毛毛蟲變成蝴蝶般的質變？這些哲學爭辯顯示了同一個發展現象背後可能有不同的立場，因而需以縱貫追蹤或橫跨不同世代的跨齡研究設計探討人類發展的本質。此外，發展心理學欲瞭解的對象往往包括無法聽從研究者指示、或無法以語言、文字充分表達自己的嬰幼兒與兒童，因此需以特殊的研究派典才能回答發展趨勢、發展歷程是否為連續、以及個別差異是否隨發展保持穩定等議題。因此，本課程的主旨有二，一為說明各種看待發展的哲學觀、另一則為介紹發展心理學的研究設計與方法。...
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1 - 17 of 17 Reviews for 發展心理學：哲學觀與方法論 (Developmental Psychology: Philosophical Bases and Methodology)

By panpan h

Jan 22, 2019

很有趣，配合案例，PPT也很可爱，色彩搭配很不错，让人不会觉得乏味

By 谢辉

Jun 3, 2017

值得学习的一门课程，非常适合初学者以及入门

By CHENYONGYI

Oct 30, 2019

堆於初學者來說，我覺得是一門很棒的課程。

By connie

Apr 28, 2022

非常适合入门，雷老师讲解非常简洁易懂，

By Haoran Y

Feb 1, 2021

雷教授的表述简单易懂，让人印象深刻。

By 呂嘉穎

Aug 4, 2021

很特別的課程，讓我學到很多

By Kleber L d S

Jun 15, 2020

Ótimo curso.

By 38 T K Y 萧

Mar 28, 2021

讲得很详细！棒！

By Ivan C

Jul 4, 2020

十分有用的課程

By Light0617

Jul 1, 2019

good!

By milometer028

Jun 14, 2017

By 黄粱一渡喜迁莺

Jun 5, 2017

本门课程，不同于预期中的内容，却带来新的视角和启发，令人受益匪浅。更期待将来的新课程，能在实验信息之外，加上对各国实战案例的解说（比如：通过某项研究，追本溯源，解开了某个历史阶段的社会谜题，或是，针对当今世界相应的家庭问题、职场问题、社交问题等，探索成长中的心理根源，并谋求解决之道），以增进对实战价值的理解。谢谢老师。

By Hao S

Jun 13, 2018

最后的考题里有一个问题的答案是错的

By 芳志 劉

Jul 12, 2017

錄製的聲音過小是一問題

By Jason

Nov 3, 2019

老师的语言表述不够流畅，意思表达有时候不够清晰，有背诵和照读的感觉

By Shem

May 7, 2020

教低齡小朋友的說話方式

By kimia k

Feb 24, 2022

i thought it has English subtitle. but it does'nt. now i can not pass this course. either uninroll it. i'm as angry as a lion😂 i have waited for your email more than 2 weeks. now i'm compeletly disappointed

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