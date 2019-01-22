By panpan h•
Jan 22, 2019
很有趣，配合案例，PPT也很可爱，色彩搭配很不错，让人不会觉得乏味
By 谢辉•
Jun 3, 2017
值得学习的一门课程，非常适合初学者以及入门
By CHENYONGYI•
Oct 30, 2019
堆於初學者來說，我覺得是一門很棒的課程。
By connie•
Apr 28, 2022
非常适合入门，雷老师讲解非常简洁易懂，
By Haoran Y•
Feb 1, 2021
雷教授的表述简单易懂，让人印象深刻。
By 呂嘉穎•
Aug 4, 2021
很特別的課程，讓我學到很多
By Kleber L d S•
Jun 15, 2020
Ótimo curso.
By 38 T K Y 萧•
Mar 28, 2021
讲得很详细！棒！
By Ivan C•
Jul 4, 2020
十分有用的課程
By Light0617•
Jul 1, 2019
good!
By milometer028•
Jun 14, 2017
好
By 黄粱一渡喜迁莺•
Jun 5, 2017
本门课程，不同于预期中的内容，却带来新的视角和启发，令人受益匪浅。更期待将来的新课程，能在实验信息之外，加上对各国实战案例的解说（比如：通过某项研究，追本溯源，解开了某个历史阶段的社会谜题，或是，针对当今世界相应的家庭问题、职场问题、社交问题等，探索成长中的心理根源，并谋求解决之道），以增进对实战价值的理解。谢谢老师。
By Hao S•
Jun 13, 2018
最后的考题里有一个问题的答案是错的
By 芳志 劉•
Jul 12, 2017
錄製的聲音過小是一問題
By Jason•
Nov 3, 2019
老师的语言表述不够流畅，意思表达有时候不够清晰，有背诵和照读的感觉
By Shem•
May 7, 2020
教低齡小朋友的說話方式
By kimia k•
Feb 24, 2022
i thought it has English subtitle. but it does'nt. now i can not pass this course. either uninroll it. i'm as angry as a lion😂 i have waited for your email more than 2 weeks. now i'm compeletly disappointed