About this Course

7,762 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 10 hours to complete
Chinese (Traditional)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 10 hours to complete
Chinese (Traditional)

Instructor

Offered by

Placeholder

National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

第一講：經濟學基本原理與介紹

3 hours to complete
5 videos (Total 132 min), 2 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

第二講：供給與需求

3 hours to complete
4 videos (Total 84 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

第三講：市場供給與需求及政府政策影響

1 hour to complete
2 videos (Total 37 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

第四講：剩餘

3 hours to complete
6 videos (Total 108 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM 經濟學概論：誘因與市場（INTRODUCTION TO ECONOMICS: INCENTIVE AND MARKETS）

View all reviews

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder