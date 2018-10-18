本課程將在四週中介紹經濟學的基礎內容，包含基本經濟學原理、機會成本、供給需求、市場均衡、彈性等，課程旨在讓學習者了解經濟學範疇的入門內容，進而培養經濟直覺。課程中包含許多現實生活出現的案例，讓學習者了解經濟學在生活中各個面向的運用。
經濟學概論：誘因與市場（Introduction to Economics: Incentive and Markets）National Taiwan University
About this Course
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National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
第一講：經濟學基本原理與介紹
本講是經濟學的入門介紹，含括經濟學的基礎概念，例如機會成本、邊際的概念、看不見的手、人們如何作決策、市場及經濟體如何運作等。本講另外包含了一個經濟學的小遊戲，可以讓你/妳學到何謂理性的預測，同時體會經濟學樂趣。【熟悉這一講的內容，你/妳將可以對經濟學有初步的認識，並對之後的內容奠下基礎。】
第二講：供給與需求
本講介紹了經濟學中最核心的部分：供給、需求及市場均衡，內容包括影響供給、需求線變動的因素、替代品及互補品的概念。最後介紹市場如何達到均衡的過程，以及當供給或需求發生變動時，如何對市場均衡造成影響。【熟悉本講的內容，你/妳將可對供需及市場運作等概念有完整的認識。】
第三講：市場供給與需求及政府政策影響
本講承繼上一講的內容，運用供給需求的概念來看政府實施價格管制的政策效果，內容包括價格上限及價格下限對市場造成的影響，並進一步分析當實施價格管制時，供給或需求發生改變將會如何影響市場價格、數量。【熟悉本講的內容，你/妳將可了解政府價格管制相關政策的政策效果。】
第四講：剩餘
本講介紹為福利經濟學中的基本概念─剩餘，透過需求、供給線得到消費者剩餘及生產者剩餘，進一步將剩餘的概念運用到政策效果分析，透過剩餘的改變來看政府課稅及開放國際貿易對消費者及生產者福利的變化。【熟悉本講內容，你/妳將可運用供給、需求及剩餘的概念判斷政府政策對於經濟體的影響。】
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TOP REVIEWS FROM 經濟學概論：誘因與市場（INTRODUCTION TO ECONOMICS: INCENTIVE AND MARKETS）
林明仁老師透過容易理解的說法和豐富的舉例，讓沒有經濟學基礎的學生也能夠因此喜歡上經濟學、進一步了解更多相關的知識。
我是完全沒修過經濟學的文組人，由於老師的教學非常深入淺出、也會提供許多例子輔助各種理論的說明(eg.以沉默成本講解分手)，讓課程變得相當生動有趣，我也非常享受四周的課程，非常希望老師能再開新課!
Frequently Asked Questions
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