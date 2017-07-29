LY
Oct 18, 2018
我是完全沒修過經濟學的文組人，由於老師的教學非常深入淺出、也會提供許多例子輔助各種理論的說明(eg.以沉默成本講解分手)，讓課程變得相當生動有趣，我也非常享受四周的課程，非常希望老師能再開新課!
DL
Oct 20, 2019
林明仁老師透過容易理解的說法和豐富的舉例，讓沒有經濟學基礎的學生也能夠因此喜歡上經濟學、進一步了解更多相關的知識。
By HJ C•
Jul 29, 2017
教學影片不錯，解釋概念上特別簡單的東西講得太久了。希望舉的例子可以多一點真實一點; 例如測驗的部分如果要學生畫線圖，那應該要在教學影片裡就示範怎麼畫，這樣學員比較知道怎樣的答案接近標準答案。第二周的測試裡有10題選擇+6題問答，但是選擇題的評分機制特別不客觀，評比同學時非常依賴人工，希望在未來測試的設計上能提升學生的使用經驗。（題型設置上可參考台大其他coursera講師的設計)
By LEE, Y•
Oct 18, 2018
我是完全沒修過經濟學的文組人，由於老師的教學非常深入淺出、也會提供許多例子輔助各種理論的說明(eg.以沉默成本講解分手)，讓課程變得相當生動有趣，我也非常享受四周的課程，非常希望老師能再開新課!
By Dina L•
Oct 21, 2019
林明仁老師透過容易理解的說法和豐富的舉例，讓沒有經濟學基礎的學生也能夠因此喜歡上經濟學、進一步了解更多相關的知識。
By 陳瑩瑋•
Aug 8, 2017
大部分課程國高中已經學過，希望能學習更多市場現況，及股市方面的原理操作。
By 胡迨•
Aug 13, 2017
之前學校裡上過經濟學概論，上這門課原本為了溫習一下，結果學到了許多新的知識。這門課的課程設計很好，作業都是上課講到過的內容，特別是最後一次互評作業，基本涉及了之前教授的所有內容。並且有很多貼近生活的例子。
By Tsungwei Y•
Jan 28, 2018
My first class at coursera. I think the professor explains the concepts very clear and gives a lot of good examples to help understand the concept better. This course is wonderful for those who want to review the basics of economics or beginning learners.
By 洪嘉佑•
May 26, 2020
老師會先用簡單的例子來解釋，接著慢慢將比較難的觀念帶入，所以可以比較容易get到老師想表達的重點，也舉了生活中很多例子可以印證經濟學中的概念。
By 王澤升•
Sep 13, 2020
教授以淺顯易懂的生活範例來教導艱澀的經濟學原理，課程生動有趣，不過課程大體上是高中經濟學的內容，想樣更深入了解經濟學的同學就必須另尋他處了。
By TMU b•
Mar 25, 2022
本課程在教授有條理的引導之下，配合簡易易懂的舉例，讓學習者能掌握的經濟學基本理論，同時能應用在日常生活，了解我們身處社會之市場運作輪廓．
By 王梓華•
Oct 19, 2020
教授講解詳細且常舉易懂的日常事件為範例，沒有學過經濟學相關課程的人能輕易聽懂也可以學到大量新知，很適合作為經濟學入門的課程。
By 劉恩成•
Apr 25, 2022
第一次在COURSERA上課，真的有學到東西，就是評分系統真的很看時機，有時候等了好久都沒人來評
By 155319張凱勛•
Jan 4, 2022
老師循序漸進以及隨時補充實例的上課方式，讓原本枯燥乏味的理論課程變得更加生動活潑和淺顯易懂。
By 章婕恩•
Dec 2, 2019
老師上課內容結構清晰，講解清楚，對經濟學有興趣的學生打下很好的基礎。
By fery l•
Mar 16, 2018
老師講課準備的教材及議題，都很簡單易懂。
讓我對經濟學也有快速的了解。
By Mayhi C•
Sep 20, 2020
了解到經濟學的基本知識，對工作上有幫助，謝謝你的講解。
By 林思維 公•
Oct 15, 2020
基礎概念扎實，應用生活實例使學生更了解經濟學原理
By 楊政勝•
Jun 18, 2021
淺顯易懂非常用心把難懂的經濟學講解的很簡單
By Alex•
Apr 3, 2022
林明仁老师善于总结，开阔创新。
By Kevin•
Apr 5, 2019
要是有完整的经济学课程就更好了
By 楊采庭•
Oct 8, 2021
老師上課很有架構也很好理解
By 張永誠•
Apr 14, 2021
深入淺出的教學，建構好概念
By Ya H H•
Aug 15, 2017
老師講解的清楚易懂, 推薦
By 吳洛昀•
Oct 19, 2020
非常實用的一門課!
By TMU b•
Oct 13, 2020
課程實用且簡單易懂
By 陳伶亞•
Sep 24, 2020
深入淺出，貼合時事