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Learner Reviews & Feedback for 食品安全與風險分析（Food Safety＆Risk Analysis） by National Taiwan University

4.9
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17 reviews

About the Course

何謂「食品安全」? 目前食品安全相關議題儼然已經成為我國學術研究、媒體關注的顯學。所謂食品安全可從兩方面觀察，一方面是傳統意義之安全，即現在現有科技與環境條件之基礎上，人類已經認識並得到公示之安全界定；另一方面，伴隨科學發展與技術進步，當人類認識又提高一個層次而對安全性提出新要求時，必須重新界定看似安全但卻存在值得研究之問題，如補充維生素對人體作用之爭議、油炸食品對健康之影響等。 何謂「風險分析」? 食品科技日新月異，人類對飲食條件日益增高，如麵條口感必須Q彈、茶飲料要有回甘喉韻，食品業者為添增食品風味，在食品製造過程中，往往摻入較以往更加繁雜且多樣化之技術或添加物，在滿足消費者味蕾同時，也帶來諸多食品安全之相關風險。伴隨科技逐漸蓬勃與行銷全球化之趨勢，食品科學領域因而蘊含更多對健康俱為之隱憂之不確定性，行政管制於新興風險社會下面臨前所未見的挑戰，傳統「危險防止」的國家任務被要求提升至「風險預防」。因此，在現今食安事件一再發生，而污染源又極為多元的情況下，與食品安全相關之風險管理措施，已經逐漸受到世界各國之關注，許多國家紛紛透過立法及建立專責機構，強化對現代食品之監督管理。 風險分析其實是進入食品安全生活以及保障我們安全最重要的一個課題，延續過去在食品安全與毒理的概念並加入風險分析的架構，制定一套完整的食品安全系統：以科學為基礎，制定政策上的管理，同時應該公開積極與大眾溝通。食品安全資訊需要客觀的安全和主觀的安心並存，安全是科學、安心是人性，中間的轉換需要消費者、媒體、政府和食品界一起努力，花時間改善。 食品安全與風險分析蘊藏著哪些箇中奧妙，讓我們一起跟隨著姜老師的腳步，一探究竟！...
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1 - 18 of 18 Reviews for 食品安全與風險分析（Food Safety＆Risk Analysis）

By Shih T

Mar 26, 2021

姜老師上課幽默風趣，在樂開懷的同時又可以學到許多風險分析的技巧，以及接收更多攸關食品安全的資訊，從這門課我學到許多新事物，風險分析架構、風險評估流程、風險管理架構、民間政府廠商的互動關係、風險溝通能力和策略以及風險知覺等等，老師會舉許多與生活息息相關的例子，淺顯易懂，很高興也很幸運能遇到姜老師，帶領我們一同分析食品安全，讓我增進許多有用的知識，快樂地學習、受益良多地完成課程！

By 廖春霖

Apr 18, 2020

學習到風險分析會產生何種結果，以及如何將這些風險控管，制定出安全標準，還有要讓資訊公布給大眾得知，大家明白此種物質或是此種食品會有何樣何種的風險，則大家再配合政令的同時會更有效率，也就是所謂的風險溝通，上完這門課程，我感覺更理解每個步驟背後存在的意義及必要性，受益良多!

By 蕭健興

May 3, 2021

上完食品安全與毒理與食品安全與風險分析這兩門課後，我學到了人要吃的好又要要求0曝露是不可能的。因為所有食物的攝取都必須講求均衡。所有的食物在過量或不當食用的情況下都可以有毒甚至引發致命性疾病。就像老師最常提到的“砒霜可以是藥，每天都要喝的水也可以是毒”。

By 郭人豪

Oct 21, 2020

雖然需要投入很多時間與精力，但收穫也是滿滿的，不僅對於每天必須接觸、攝取的食品有更豐富的認知，還教授了政策規劃所需具備的能力，我認為就算未來並非想往這條路發展或在其他領域已有建樹的前輩都可以從這堂課學到許多東西。

By Mohamed A

Mar 10, 2022

It was an excellent experience, a wonderful study, and interesting and useful information

By Mohamed A F Y

Aug 5, 2021

i thank you guys to give me this chance it is a great course

By 麥靄晴

Oct 20, 2021

學到很多有關食品安全風險評估與溝通的資訊，老師教得很好，感謝

By 陳浚瑋

May 4, 2022

老師教得非常好，也讓我對風險分析有了更進一步的認識！

By 陳思妤

Apr 17, 2020

老師講課很有趣也很詳細，學到很多有用的知識！

By Peng L

Mar 6, 2020

講解清楚且有實例參考，讓學習更有效率!

By Carlos E D M

Aug 22, 2020

FUE EXCELENTE

By Yang

Nov 27, 2021

充分了解風險分析的應用

By Narindra K R P

Sep 17, 2021

Thank You!

By 陳則瑋

Mar 29, 2020

老師很棒，很用心

By 郭千悅

Apr 1, 2020

老師很好

By Judy J

Aug 18, 2021

Good teacher, patient and presentation skill. It would be better if recommend additional reading material. thanks

By Deleted A

Apr 26, 2021

I want to unenroll in this subject

By Samadrita N

Sep 6, 2020

The language is not understandable and hence cannot continue .

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