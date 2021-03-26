By Shih T•
Mar 26, 2021
姜老師上課幽默風趣，在樂開懷的同時又可以學到許多風險分析的技巧，以及接收更多攸關食品安全的資訊，從這門課我學到許多新事物，風險分析架構、風險評估流程、風險管理架構、民間政府廠商的互動關係、風險溝通能力和策略以及風險知覺等等，老師會舉許多與生活息息相關的例子，淺顯易懂，很高興也很幸運能遇到姜老師，帶領我們一同分析食品安全，讓我增進許多有用的知識，快樂地學習、受益良多地完成課程！
By 廖春霖•
Apr 18, 2020
學習到風險分析會產生何種結果，以及如何將這些風險控管，制定出安全標準，還有要讓資訊公布給大眾得知，大家明白此種物質或是此種食品會有何樣何種的風險，則大家再配合政令的同時會更有效率，也就是所謂的風險溝通，上完這門課程，我感覺更理解每個步驟背後存在的意義及必要性，受益良多!
By 蕭健興•
May 3, 2021
上完食品安全與毒理與食品安全與風險分析這兩門課後，我學到了人要吃的好又要要求0曝露是不可能的。因為所有食物的攝取都必須講求均衡。所有的食物在過量或不當食用的情況下都可以有毒甚至引發致命性疾病。就像老師最常提到的“砒霜可以是藥，每天都要喝的水也可以是毒”。
By 郭人豪•
Oct 21, 2020
雖然需要投入很多時間與精力，但收穫也是滿滿的，不僅對於每天必須接觸、攝取的食品有更豐富的認知，還教授了政策規劃所需具備的能力，我認為就算未來並非想往這條路發展或在其他領域已有建樹的前輩都可以從這堂課學到許多東西。
By Mohamed A•
Mar 10, 2022
It was an excellent experience, a wonderful study, and interesting and useful information
By Mohamed A F Y•
Aug 5, 2021
i thank you guys to give me this chance it is a great course
By 麥靄晴•
Oct 20, 2021
學到很多有關食品安全風險評估與溝通的資訊，老師教得很好，感謝
By 陳浚瑋•
May 4, 2022
老師教得非常好，也讓我對風險分析有了更進一步的認識！
By 陳思妤•
Apr 17, 2020
老師講課很有趣也很詳細，學到很多有用的知識！
By Peng L•
Mar 6, 2020
講解清楚且有實例參考，讓學習更有效率!
By Carlos E D M•
Aug 22, 2020
FUE EXCELENTE
By Yang•
Nov 27, 2021
充分了解風險分析的應用
By Narindra K R P•
Sep 17, 2021
Thank You!
By 陳則瑋•
Mar 29, 2020
老師很棒，很用心
By 郭千悅•
Apr 1, 2020
老師很好
By Judy J•
Aug 18, 2021
Good teacher, patient and presentation skill. It would be better if recommend additional reading material. thanks
By Deleted A•
Apr 26, 2021
I want to unenroll in this subject
By Samadrita N•
Sep 6, 2020
The language is not understandable and hence cannot continue .